Регистрация вакцины «Спутник М» действует пять лет

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Регистрационное удостоверение вакцины против COVID-19 для подростков «Спутник M» действует пять лет — до 24 ноября 2026 года.
Регистрация вакцины «Спутник М» действует пять лет
  • РИА Новости

Об этом говорится в реестре лекарственных средств Минздрава.

«Дата регистрации 24.11.2021. Дата окончания действия 24.11.2026», — цитирует реестр РИА Новости.

Как уточняется, срок годности вакцины — шесть месяцев, хранить её нужно в защищённом от света месте при температуре не выше -18 °С.

24 ноября Минздрав зарегистрировал вакцину против коронавируса для детей от 12 до 17 лет «Спутник М».

Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

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