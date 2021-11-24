Регистрация вакцины «Спутник М» действует пять лет
- РИА Новости
Об этом говорится в реестре лекарственных средств Минздрава.
«Дата регистрации 24.11.2021. Дата окончания действия 24.11.2026», — цитирует реестр РИА Новости.
Как уточняется, срок годности вакцины — шесть месяцев, хранить её нужно в защищённом от света месте при температуре не выше -18 °С.
24 ноября Минздрав зарегистрировал вакцину против коронавируса для детей от 12 до 17 лет «Спутник М».
Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.