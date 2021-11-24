В РФПИ рассказали о планах по поставкам «Спутника М» на международные рынки

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Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что вакцину от коронавируса «Спутник М», которая предназначена для подростков, будут поставлять на международные рынки.
В РФПИ рассказали о планах по поставкам «Спутника М» на международные рынки
  • Reuters

«Мы уже увидели сегодня несколько объявлений о вакцине «Спутник» для подростков в возрасте от 12 до 17 лет... она поступит на международные рынки», — цитирует его РИА Новости.

Ранее российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Министерство здравоохранения России зарегистрирует 24 ноября вакцину «Гам-КОВИД-Вак М» («Спутник М») центра Гамалеи для детей в возрасте от 12 до 17 лет.

Заместитель директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Денис Логунов в интервью RT объяснил необходимость создания вакцины от коронавируса для детей.

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