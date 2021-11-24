В РФПИ рассказали о планах по поставкам «Спутника М» на международные рынки

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что вакцину от коронавируса «Спутник М», которая предназначена для подростков, будут поставлять на международные рынки.

«Мы уже увидели сегодня несколько объявлений о вакцине «Спутник» для подростков в возрасте от 12 до 17 лет... она поступит на международные рынки», — цитирует его РИА Новости.

Ранее российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Министерство здравоохранения России зарегистрирует 24 ноября вакцину «Гам-КОВИД-Вак М» («Спутник М») центра Гамалеи для детей в возрасте от 12 до 17 лет.

Заместитель директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Денис Логунов в интервью RT объяснил необходимость создания вакцины от коронавируса для детей.