Замдиректора центра Гамалеи объяснил необходимость создания вакцины от коронавируса для детей

Заместитель директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Денис Логунов в интервью RT объяснил необходимость создания вакцины от коронавируса для детей.

Логунов отметил, что коронавирус может быть опасен и для старших детей, и для детей младшего возраста.

«Поэтому, собственно, вакцина и разрабатывается», — сказал специалист.

Он объяснил, что «нужно чётко понимать: коронавирус наиболее опасен именно для когорты людей старшего возраста, это 65+, 70+», отметив, что в этой возрастной категории фиксируется наибольшая летальность.

«Она несопоставима, конечно, с детской популяцией. Но между тем среди деток тоже бывают всякие случаи, и детки тяжело тоже могут болеть. Поэтому, собственно, чтобы закрывать и эту часть популяции, создаётся вакцина», — заявил он.

Специалист также прокомментировал начало третьей фазы испытаний вакцины «Спутник М» для детей в возрасте 12—17 лет.

«Главная задача первой и второй фазы — это, собственно, подбор дозы и безопасность. Конечно, по первой-второй фазе информация есть. Во-первых, подобрана полностью безопасная доза для детей — это 1/5 взрослой дозы. Детки переносят её не хорошо, а очень хорошо», — сказал Логунов.

По его словам, данные были представлены не только национальному регулятору, но и в Независимый комитет по мониторингу данных.

«То есть везде эти данные признаны не просто убедительными, а очень убедительными. Поэтому, собственно, третья фаза и стартовала. И показана иммуногенность высокая у деток. И здесь иммуногенность даже выше, средние биометрические значения, медианные значения титров выше, чем во взрослой популяции», — отметил эпидемиолог.

По его словам, «это неудивительно: детки всё-таки у нас с интактной иммунной системой, активной, поэтому они очень хорошо реагируют на вакцинацию».

Ранее власти Москвы заявили, что, по предварительным данным клинических исследований, вакцина от коронавируса «Спутник М» для подростков признана безопасной и эффективной.