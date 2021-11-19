В Москве заявили о безопасности вакцины от COVID-19 для подростков «Спутник М»

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По предварительным данным клинических исследований, вакцина от коронавируса «Спутник М» для подростков признана безопасной и эффективной, заявила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
В Москве заявили о безопасности вакцины от COVID-19 для подростков «Спутник М»
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

В эфире телеканала «Россия 24» она отметила, что первый компонент вакцины в рамках исследований уже получили 400 подростков — на прошлой неделе в России приступили к третьей фазе испытаний.

«Уже 700 детей прошли необходимое исследование, 400 из них введён первый компонент. Потом будет вводиться второй компонент. Всего 3 тыс. детей планируют принять участие в исследовании», — сказала Ракова.

Также заммэра Москвы сообщила, что в день в столице госпитализируют от 25 до 30 юных пациентов с коронавирусной инфекцией.

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