Заммэра: в Москве госпитализируют 25—30 детей с коронавирусом в день

В Москве в день госпитализируют от 25 до 30 детей с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 24».

По её словам, «при дельта-штамме дети болеют гораздо серьёзнее и чаще».

Она отметила, что число заболевших детей существенно возросло.

«Если раньше госпитализация ребёнка была крайне редкой ситуацией, то теперь в день мы госпитализируем с COVID-19 от 25 до 30 детей. Это уже такие значимые цифры», — сказала Ракова.

Также Ракова заявила, что с момента окончания нерабочих дней уровень заболеваемости коронавирусом упал на 50%.