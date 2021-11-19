Заммэра: в Москве госпитализируют 25—30 детей с коронавирусом в день

Короткая ссылка
В Москве в день госпитализируют от 25 до 30 детей с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 24».
Заммэра: в Москве госпитализируют 25—30 детей с коронавирусом в день
  • Reuters

По её словам, «при дельта-штамме дети болеют гораздо серьёзнее и чаще».

Она отметила, что число заболевших детей существенно возросло.

«Если раньше госпитализация ребёнка была крайне редкой ситуацией, то теперь в день мы госпитализируем с COVID-19 от 25 до 30 детей. Это уже такие значимые цифры», — сказала Ракова.

Также Ракова заявила, что с момента окончания нерабочих дней уровень заболеваемости коронавирусом упал на 50%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить