Заммэра: в Москве госпитализируют 25—30 детей с коронавирусом в день
- Reuters
По её словам, «при дельта-штамме дети болеют гораздо серьёзнее и чаще».
Она отметила, что число заболевших детей существенно возросло.
«Если раньше госпитализация ребёнка была крайне редкой ситуацией, то теперь в день мы госпитализируем с COVID-19 от 25 до 30 детей. Это уже такие значимые цифры», — сказала Ракова.
Также Ракова заявила, что с момента окончания нерабочих дней уровень заболеваемости коронавирусом упал на 50%.