Власти Москвы рассказали о падении уровня заболеваемости коронавирусом в столице

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Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сказала, что с момента окончания нерабочих дней уровень заболеваемости коронавирусом упал на 50%.

«С момента окончания нерабочих дней у нас падение заболеваемости совокупно за этот период на 50%, госпитализаций — на 45%», — сказала она в интервью на телеканале «Россия 24».

Ранее Ракова сообщила, что ревакцинацию от коронавируса прошли 50% москвичей, ранее сделавших прививку от коронавируса. 

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что негативных последствий от многократной ревакцинации против коронавируса обнаружено не было.

По данным на 18 ноября, число вылечившихся от коронавируса россиян возросло за сутки на 36 414. Это новый максимум за пандемию.

За всё время в стране от COVID-19 вылечились 7 919 250 пациентов.

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