В Москве более 50% привитых граждан прошли ревакцинацию
«Полтора миллиона человек более полугода назад получили прививку, повторную прививку получили пока только 50%», — сказала Ракова в эфире телеканала «Россия 24».
Она подчеркнула, что необходимо проходить ревакцинацию.
Ранее сообщалось, что в Москве более 5,4 млн человек полностью вакцинировались от коронавирусной инфекции.
Председатель российского правительства Михаил Мишустин в ходе встречи с главой кабмина Киргизии Акылбеком Жапаровым заявил о необходимости ускорить массовую вакцинацию от коронавируса для победы над пандемией.