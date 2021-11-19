В Москве более 50% привитых граждан прошли ревакцинацию

Ревакцинацию от коронавируса прошли 50% москвичей, ранее сделавших прививку от коронавируса. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Полтора миллиона человек более полугода назад получили прививку, повторную прививку получили пока только 50%», — сказала Ракова в эфире телеканала «Россия 24».

Она подчеркнула, что необходимо проходить ревакцинацию.

Ранее сообщалось, что в Москве более 5,4 млн человек полностью вакцинировались от коронавирусной инфекции.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин в ходе встречи с главой кабмина Киргизии Акылбеком Жапаровым заявил о необходимости ускорить массовую вакцинацию от коронавируса для победы над пандемией.