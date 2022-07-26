Глава РКЦ «Прогресс» Баранов рассказал о предстоящих испытаниях двигателей на «Союзе-5»

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Глава РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов рассказал, что для отработки системы аварийной защиты двигателей РД171МВ, РД0124МС на «Союзе-5» конструкторами запланированы два вида огневых испытаний.
Глава РКЦ «Прогресс» Баранов рассказал о предстоящих испытаниях двигателей на «Союзе-5»
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

Об этом сообщает «Газета.Ru».

«Один вид будет проведён при огневых испытаниях двигателя РД0171МВ в АО «НПО Энергомаш» и двигателя РД0124МС в АО «Конструкторское бюро химавтоматики». Другой — при огневых стендовых испытаниях блока Ӏ и ӀӀ ступеней РН «Союз-5» в Научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности», — рассказал он о предстоящих испытаниях.

Он добавил, что система аварийной защиты двигателей будет применяться впервые.

Ранее российский космонавт Олег Артемьев приступил к 62-му выходу в открытый космос по российской программе вместе с Самантой Кристофоретти, они планируют запустить восемь наноспутников «ЮЗГУ-55» и два «Циолковский-Рязань».

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