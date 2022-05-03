«Мы можем всё создать сами»: учёный РАН — о лунной программе РФ и международном сотрудничестве в изучении космоса

Россия возобновляет лунную программу, центральным элементом которой станет миссия «Луна-25». Задача этого проекта — экспериментально доказать присутствие водяного льда на полюсе спутника Земли. Об этом в интервью RT рассказал доктор физико-математических наук, руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов. По его словам, разрыв научно-технических связей с Европейским космическим агентством (ЕКА) не приведёт к приостановке лунной миссии — у России есть собственные наработки и комплектующие для успешного импортозамещения. Кроме того, как отметил Митрофанов, Москва активно развивает научное сотрудничество в космической сфере с Пекином. РФ и КНР в будущем могут создать совместную лунную станцию.

— В середине апреля президент России Владимир Путин заявил о возобновлении лунной программы. Речь, в частности, шла о запуске космического роботизированного комплекса «Луна-25». Каковы задачи этого аппарата и не изменились ли они в связи с новыми антироссийскими санкциями?

— «Луна-25» — это первый российский лунный аппарат после советской «Луны-24», которая была запущена в 1976 году. Особенность нынешней миссии заключается в том, что аппарат будет посажен в окрестностях Южного полюса спутника Земли — до этого на полюса никто ещё не садился. Данные, полученные ранее с лунной орбиты, говорят о том, что в этом районе должна быть вечная мерзлота.

Предполагается, что аппарат исследует лунный полярный реголит (лунный грунт. — RT), чтобы экспериментально подтвердить наличие в нём воды. Она может служить важным ресурсом для будущей программы освоения Луны, обеспечить базы на ней кислородом и водородом.

Сотрудники НПО имени С.А. Лавочкина у космического аппарата КА «Луна-25»

РИА Новости

© Валерий Мельников

— Как будет развиваться российская лунная программа? Сколько ещё аппаратов планируется отправить на Луну?

— Сейчас мы готовимся к первому этапу программы с использованием автоматических аппаратов, благодаря которым будет вестись предварительная разведка полюсов и ресурсов Луны. Но уже в ближайшие семь — десять лет начнётся стадия пилотируемых лунных полётов. Причём это не будет «лунной гонкой» между космическими державами: предполагается планомерное и постепенное расширение лунной инфраструктуры. Спутник Земли станет похож на Антарктиду: там также расположатся лунные станции разных стран, на которых будут проводиться научные и инженерные исследования, в том числе и отработка технологий для будущих полётов в дальний космос, на Марс.

— На днях Европейское космическое агентство (ЕКА) приостановило участие в реализации российских лунных программ. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин также прокомментировал это заявление и подчеркнул, что со всех российских аппаратов будут сняты европейские приборы. Существуют ли в России аналоги этого оборудования? Как будет проходить импортозамещение в этой области?

— Десять лет назад Европейское космическое агентство выступило с инициативой по участию в российских лунных проектах. Европейские специалисты попросили установить на аппарат «Луна-25» их научный инструмент — «Пилот-Д». Это телевизионная камера для съёмки лунной поверхности во время посадки. Однако после того, как европейцы сообщили о приостановке сотрудничества, эту камеру с борта «Луны-25» сняли. Никакого ущерба проекту это не нанесёт, поскольку данные прибора не планировалось использовать для управления полётом и во время посадки. При этом европейцы планировали провести лётные испытания своего прибора на борту «Луны-25», но теперь они эту возможность утратили.

Макет космического аппарата "Луна-27"

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© Евгений Биятов

Для российского аппарата «Луна-27» они тоже предложили изготовить бурильную установку PROSPECT, предназначенную для добычи образцов лунного вещества, которые аналитические приборы должны будут изучать непосредственно на борту. Мы согласились и включили PROSPECT в состав комплекса научной аппаратуры «Луны-27». Однако параллельно начали разрабатывать собственную бурильную установку — она бы в любом случае нам пригодилась для использования в будущих проектах. Поэтому отказ ЕКА от поставки PROSPECT серьёзной проблемы для лунной программы не создал. Единственное, теперь придётся несколько изменить план работы по проекту и воспользоваться отечественной разработкой.

— С какими странами планируется развивать сотрудничество в рамках лунной программы?

— Исследовательская космонавтика — это прекрасная область для международного сотрудничества. Вне зависимости от политической ситуации мы всё равно продолжаем взаимодействие с другими странами на Международной космической станции.

Совместная работа разных космических держав —это правильный и разумный подход. Поэтому я уверен, что мы будем сотрудничать в освоении Луны и с Китаем, и с Индией, а в перспективе также вернёмся к кооперации с НАСА и ЕКА.

РИА Новости

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— Есть ли проблемы с использованием иностранных комплектующих в российских приборах?

— Мы столкнулись с формальным запретом на поставки любых иностранных комплектующих, которые нам прежде активно предлагали западные фирмы. Причём зачастую было целесообразнее купить уже готовое изделие, чем изготавливать своё. Нужно понимать, что это не обязательно какое-то ноу-хау. Скорее такую ситуацию можно сравнить с магазином, когда выбирают наиболее подходящий по параметрам товар вне зависимости от того, кто его произвёл. И сейчас мы оказались в такой ситуации: уже разработали и испытали макеты приборов с частичным использованием прежде доступных иностранных комплектующих, а теперь нам отказываются их продавать. И сейчас, чтобы изготовить бортовые приборы, придётся изменить конструкцию части уже разработанной аппаратуры. Это необходимо для перехода на доступную отечественную комплектацию с несколько иными характеристиками. Мы, безусловно, преодолеем эти трудности, но для этого потребуются дополнительные усилия и время.

Что касается использования иностранных комплектующих, сопряжённых с экспортом технологий, — это гораздо более сложный вопрос. В этой области санкции действуют довольно давно — иностранные фирмы и научные организации защищают свои разработки. Впрочем, мы действуем похожим образом. Могу сказать, что в российских лунных проектах используются только отечественные технологии.

— Может ли такое сотрудничество возникнуть у России с другими странами в нынешней ситуации?

—Может. Но, безусловно, это должна быть улица с двусторонним движением, то есть предполагается достаточно высокий уровень взаимного доверия. Если, например, мы рассчитываем сотрудничать с иностранными партнёрами — с Китаем, Индией или даже с Европой и Америкой, — условия и взаимные обязательства по обмену технологиями должны быть надёжно защищены, чтобы их применение полностью соответствовало имеющимся договорённостям. При этом нам важно понимать, что Россия также сможет получить интересные для неё технологии, сэкономив время и затраты на их разработку. В принципе, мы можем всё разработать и создать сами, но если есть возможность какую-то технологию получить извне, то это может быть целесообразным.

Проект Международной научной лунной станции

© Роскосмос

— Ранее Россия и Китай договорились о подготовке дорожной карты Международной научной лунной станции и её последующей презентации. Что подразумевается под МНЛС? Какие у неё перспективы?

—Это взгляд в будущее. Сейчас КНР успешно запускает свои аппараты на Луну и успешно проводит эксперименты. Россия сейчас тоже готовит первый этап лунных исследований с автоматическими аппаратами. Здесь мы не зависим от китайских партнёров, как и они не зависят от нас. Но мы смотрим на перспективу, так как сотрудничество — это выгодно, поскольку его участники создают часть совместного проекта, а получают весь научный результат полностью. Поэтому мы обсуждаем с китайскими партнёрами совместные исследования Луны. Эта перспективная программа и называется Международной научной лунной станцией.

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На первом её этапе предполагается просто обмен учёными. Например, в экспериментах, которые проводит Россия, смогут поучаствовать китайцы — речь об обработке полученных данных, измерений, интерпретации, получении новых знаний. На следующем этапе, возможно, будут уже совместно реализованы эксперименты, когда каждая из сторон изготовит свои научные приборы для установки на борт космического аппарата партнёра. И затем, в долгосрочной перспективе, могут быть проекты, где весь космический комплекс будут создавать оба партнёра. Программа МНЛС сегодня — это скорее дорожная карта развития нашего сотрудничества.

— На днях заместитель главы Китайского национального космического управления (CNSA) У Яньхуа заявил, что Китай планирует разработать технологию защиты Земли от столкновения с опасными астероидами. Будет ли Россия участвовать в этом проекте?

— Все космические агентства сейчас озабочены этой масштабной проблемой. Мы живём в планетной системе, где есть астероиды, представляющие потенциальный риск. Столкновение с ними приведёт к таким изменениям природной среды на Земле, которые несовместимы с современными формами жизни, в частности — человеческой цивилизацией. И если ничего не предпринимать, такое столкновение неизбежно в будущем. И это, конечно же, проблема, которую международная космическая программа должна решать.

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Задача номер один — это обнаружение. Должно быть обеспечено такое «патрулирование» Солнечной системы, чтобы заранее выявить потенциально опасные астероиды и оценить вероятность их столкновения с Землёй. Второй вопрос — как нивелировать эту угрозу. Не исключено, что придётся менять траекторию опасного небесного тела. С точки зрения физики это возможно, но потребуются гигантские усилия и огромные финансовые затраты. Поэтому все мировые космические державы должны объединиться для того, чтобы в будущем реализовать проект, который позволит сохранить нашу цивилизацию.