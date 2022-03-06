Космический гость: что говорят учёные о возможном внеземном происхождении следов жизни в метеорите Оргей

Мнения учёных о происхождении окаменелых бактерий и водорослей, обнаруженных в упавшем на Землю в XIX веке метеорите Оргей, разделились. Специалисты из Объединённого института ядерных исследований выдвинули гипотезу, что как сам метеорит, так и найденные в нём микроорганизмы имеют внеземное происхождение. Догадки экспертов подтверждает тот факт, что в окаменелых останках нет соединений, которые тысячелетиями сохраняются после распада ДНК и РНК. Известный астробиолог из США Ричард Гувер уверен, что микроорганизмы не смогли бы размножаться в образце без присутствия воды, которая, в свою очередь, разрушила бы метеорит. Однако у ряда специалистов эти аргументы вызывают скепсис: они предполагают, что бактерии и водоросли попали в метеорит уже на Земле.

Один из способов узнать о возможном существовании внеземной жизни — исследовать упавшие на Землю метеориты. Так считают в Объединённом институте ядерных исследований (ОИЯИ). Там специалисты изучают окаменелые остатки микроорганизмов, найденные в метеорите Оргей.

В феврале 2022 года учёные подвели итоги исследования и привели ряд доказательств в пользу внеземного происхождения следов жизни в космическом образце. В ОИЯИ уверены, эти микроорганизмы зародились за пределами нашей планеты. Однако не все коллеги по научному сообществу согласны с подобной оценкой.

Напомним, упомянутый метеорит вошёл в земную атмосферу в небе над Францией в 1864 году и взорвался во время полёта. Большая часть осколков упала неподалёку от деревни Оргей. Небесное тело было впоследствии классифицировано специалистами как углистый хондрит — каменный метеорит с высоким содержанием углерода и летучих компонентов (воды, серы, редких газов).

Метеорит Оргей

AFP

© FRANCOIS GUILLOT

С помощью сканирующего микроскопа исследователям из ОИЯИ удалось обнаружить в метеорите нитевидные и кокковидные бактерии, а также диатомовые и празинофитовые водоросли, другие окаменелые микроорганизмы.

Как сообщил ранее ТАСС один из авторов исследования, младший научный сотрудник ОИЯИ Антон Рюмин, среди найденной в метеорите Оргей органики есть и такая, которую находят в земных осадочных горных породах. Однако версия о земном происхождении этого метеорита, согласно которой он мог быть когда-то выбит из Земли падением астероида, а в 1864 году просто вернулся на нашу планету, не подтвердилась. Изотопный состав образца показывает, что у него не земное и не лунное происхождение.

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«Например, в Оргее большое количество структур, которые по морфологии соответствуют бактериям и эукариотическим водорослям, плотность их очень большая: на 1 куб. мм вещества — от полутора до двух тысяч штук. В таком количестве они не могли разрастись после падения. На месте падения брали пробы грунта, но не находили ничего подобного», — цитирует ТАСС Рюмина.

Среди найденных бактерий обнаружены также окаменелые магнитотактики — микроорганизмы, которые могли возникнуть только на объекте с магнитным полем и водой. Магнитотаксисом учёные называют способность некоторых бактерий, обитающих в водной среде, перемещаться по силовым линиям магнитного поля Земли или магнита.

Начальник сектора астробиологии Лаборатории радиационной биологии ОИЯИ, академик РАН Алексей Розанов уверен, что упомянутые находки доказывают существование внеземной жизни. В беседе с RT учёный напомнил, что бактерии способны переносить космические условия, а к ним близки уже высокоорганизованные одноклеточные организмы — протисты, останки которых тоже находят в метеоритах, наряду с окаменелыми зелёными водорослями.

«Жизнь может перемещаться в космосе, для этого нет серьёзных препятствий», — отметил академик.

Учёный высказал уверенность, что рано или поздно примитивные микроорганизмы будут найдены и на Марсе. Причём, не на поверхности планеты, а под ней.

«Такие предположения высказывались неоднократно. И профессионалы, которые всерьёз занимаются вопросом, уже не сомневаются в том, что жизнь зародилась не на Земле. Потому что для зарождения жизни достаточно РНК, попавшей в подходящую среду. Например, в монтмориллоните — это такая глина. Он обнаружен в космосе, так что нет препятствий и для зарождения в космосе жизни раньше, чем это произошло на Земле», — подчеркнул Розанов.

Изображение окаменевших микроорганизмов, найденных в метеорите Оргей

© Wiley Online Library

Исследователи утверждают, что микроорганизмы не были занесены в метеорит после его падения на Землю. Доказательством подобной гипотезы служит отсутствие в нём органических азотистых соединений, которые входят в состав ДНК и РНК — цитозина и тимина. К примеру, для цитозина период полураспада составляет порядка 17 тыс. лет при 0 °С. Соответственно, отсутствие тимина и цитозина в Оргее указывает на то, что материал метеорита «не подвергался контаминации современными живыми или недавно умершими земными микроорганизмами», поясняют учёные.

Однако с этой точкой зрения не согласен заведующий кафедрой биологической эволюции биологического факультета МГУ, профессор РАН, палеонтолог Александр Марков. В беседе с RT эксперт подчеркнул, что датировка по наличию в образцах азотистых соединений — не самый надёжный метод, применимый далеко не к любому объекту.

«Кроме того, как они (авторы концепции о внеземном происхождении микроорганизмов. — RT) измеряют элементный состав этого метеорита? У сканирующего электронного микроскопа есть такая функция — определение элементного состава. Но у этой методики много подводных камней, например, очень легко по ошибке вместо элементного состава интересующего вас маленького объекта на поверхности образца получить состав той породы, что находится под ней. И в результате земное загрязнение будет принято за что-то «родное» для метеорита», — уточнил Марков.

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По словам учёного, пока доказанных следов жизни на внеземных объектах не находили. Обнаружить удавалось только органику абиогенного происхождения — органические вещества, которые образуются в космосе без участия живых существ. Такие вещества есть и в кометах, и в метеоритах.

Антропоцентричный подход

Версию о внеземном происхождении микроорганизмов, найденных в метеорите Оргей, отстаивает также американский астробиолог Ричард Гувер. Эксперт на протяжении многих лет работал в NASA, возглавляя отдел астробиологии в Центре космических полётов имени Джорджа Маршалла. Сейчас учёный работает в аэрокосмическом музее U.S. Space & Rocket Center в Алабаме.

В своей статье, опубликованной в 2011 году, Гувер отмечал, что хотя многие виды цианобактерий, следы которых были найдены в метеорите, проявляют устойчивость к высыханию, они всё же не способны размножаться в таком состоянии. При этом метеорит Оргей после своего падения на Землю не мог находиться в водной среде. Химический состав образца таков, что вода попросту разрушила бы его структуру.

«После прибытия метеоритов на Землю эти камни не могли быть погружены в жидкую воду, необходимую для роста современных цианобактерий, иначе они были бы уничтожены. Чётко видно, что многие нити, показанные на изображениях, встроены в матрицу метеоритного камня. Следовательно, цианобактериальные нити, обнаруженные в этих метеоритах, не могли развиться уже после прибытия метеоритов на Землю», — резюмирует в своей статье Гувер.

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В то же время ряд экспертов с такой трактовкой не согласны. Как отметил Александр Марков, после того как в метеорите Оргей были найдены окаменелости, напоминающие биологические остатки, вопрос их происхождения обсуждался в серьёзных научных журналах. Однако учёные быстро пришли к выводу, что эти объекты проникли в метеорит уже после их падения на Землю.

«Научная дискуссия на этом закончилась, хотя некоторые специалисты в США и России увлеклись темой и верят в иноземный характер этих структур», — считает Марков.

Похожей точки зрения придерживается и заведующий лабораторией метеоритики Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского РАН Дмитрий Бадюков. В беседе с RT учёный разъяснил, что морфология обнаруженных в метеорите Оргей останков не является доказательством существования внеземной жизни.

«Да, в этом метеорите мы можем наблюдать бактерии, спорангии, но не доказано, что они имеют внеземное происхождение. И пока в таких находках не будет найдена ДНК, заявления о внеземной жизни останутся гипотезами. Хотя мы не можем исключать, что когда-то такие доказательства всё же будут найдены, ведь предпосылки для возникновения жизни были заложены ещё 13,5 млрд лет назад, в самом факте существования нашей Вселенной», — добавил Бадюков.

В свою очередь, академик Розанов объясняет скептический настрой ряда учёных к концепции панспермии сложившейся в научной среде традицией. Он пояснил, что критики просто транслируют отголоски старых распрей в научной среде, которые изначально преимущественно разворачивались в США, а потом перекинулись на Россию.

«Из-за этого на протяжении долгого времени изучение метеоритов на предмет наличия в них окаменевших остатков жизни считалось чуть ли не неприличным занятием. В научной среде главенствовал антропоцентричный подход. Но раньше человек считал, что Солнце вращается вокруг Земли», — отметил академик.

В поисках ответов

Метеорит Оргей — не первый объект космического происхождения, в котором были найдены следы окаменевших микроорганизмов. Наибольший резонанс эта тема вызвала в 1990-х годах — в центре внимания тогда оказался метеорит ALH 84001 (Allan Hills 84001), найденный ранее в Антарктиде. Согласно исследованиям специалистов, он имеет марсианское происхождение и состоит из одной из старейших известных марсианских пород — возраст формирования около 4 млрд лет.

В 1996 году группа американских учёных, большая часть из которых работала в NASA, опубликовала в научном журнале Science статью о наличии в метеорите следов внеземной жизни. Ещё во время нахождения куска породы на Марсе в его трещинах отложились карбонатные минералы, процесс происходил при участии воды. Именно в крошечных шариках карбонатов исследователи обнаружили ряд особенностей, которые натолкнули их на гипотезу о биологическом прошлом образцов.

«Исследователи из Стэнфорда нашли легко обнаруживаемые количества органических молекул под названием полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), которые были сконцентрированы вблизи карбонатов. Исследователи из Космического центра имени Линдона Джонсона обнаружили минеральные соединения, которые обычно ассоциируются с микроскопическими организмами и возможно имеющимися микроскопическими ископаемыми структурами», — говорилось в материалах, опубликованных научным коллективом в 1996 году.

Марс

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Информация о возможном обнаружении следов внеземной жизни вызвала колоссальный резонанс. Президент США (тогда этот пост занимал Билл Клинтон) посвятил своё выступление этой новости. Он заявил, что, если версия о внеземной жизни подтвердится, это станет «одним из самых потрясающих открытий о нашей вселенной, когда-либо сделанных наукой».

Впрочем, открытие вскоре подверглось критике со стороны учёных. Спустя два года после публикации статьи один из её авторов, планетолог из NASA Дэвид Маккей, признал, что окончательный ответ на вопрос о том, являются ли найденные в метеорите структуры следами внеземной жизни, ещё только предстоит отыскать.

«Один из уроков, который мы извлекли из разногласий относительно марсианского метеорита, заключается в том, что у нас пока попросту нет ответов. Нам придётся серьёзно потрудиться, чтобы их найти», — отмечал он в интервью NBС.

В начале 2022 года точку в этом вопросе попыталась поставить группа планетологов из Института Карнеги, исследовавших ALH 84001. Учёные пришли к выводу, что содержащаяся в нём органика возникла за счёт абиотических механизмов. Эти выводы были изложены в статье, опубликованной в журнале Science. При этом учёные согласились с версией о том, что метеорит в своё время подвергался воздействию воды. Как утверждают авторы статьи, на Марсе долгое время шли реакции абиотического органического синтеза, которые не связаны с деятельностью каких-либо микроорганизмов. Этим же феноменом можно объяснить и наличие на Марсе метана, уверены исследователи.