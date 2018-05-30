Карта инопланетной жизни: где на Марсе могут сохраниться следы существования микроорганизмов

Свидетельства существования жизни на Марсе, вероятнее всего, можно обнаружить на месте пересохших древних озёр. К таким выводам пришли учёные из Эдинбургского университета. По их мнению, дно этих водоёмов богато железом и диоксидом кремния, что миллиарды лет назад создавало подходящую среду обитания для примитивных микроорганизмов. Соответствующие участки исследователи обозначили на карте Красной планеты. Российские эксперты считают, что данные их британских коллег будут использованы в ходе миссии «ЭкзоМарс—2020». Поможет ли это найти жизнь на Марсе, выяснял RT.

Следы жизни на Марсе, вероятнее всего, можно обнаружить на месте древних высохших озёр — в богатых железом и диоксидом кремния породах, возраст которых достигает 3—4 млрд лет. К таким выводам пришли учёные из Эдинбургского университета, изучив данные орбитальных наблюдений.

По мнению исследователей, как раз в это время марсианские кратеры были наполнены водой, поэтому в древнем грунте могли сохраниться свидетельства присутствия микроорганизмов.

«Наиболее вероятно, что следы микроорганизмов можно будет обнаружить на дне бывших древних озёр. Мы рассчитываем, что результаты нашего исследования будут полезны в ходе миссии «Марс—2020», — сообщил автор исследования Шон МакМахон.

Также по теме Воды Марса: американские учёные определили возраст древних океанов Красной планеты Океаны на Марсе появились на несколько сотен миллионов лет раньше, чем считалось прежде. К такому выводу пришли учёные Калифорнийского...

Места, где могут существовать признаки жизни, учёные обозначили на карте поверхности Красной планеты. Однако при этом британские исследователи допустили, что следы жизни за столь долгое время могли выветриться из пород.

Тайны недр

Масштабная работа учёных из Эдинбургского университета может принести существенную пользу в ходе последующих миссий на Марс, отмечают российские эксперты.

«Здесь собран огромный массив информации, полученной в том числе во время предыдущих марсианских экспедиций. Я поддерживаю точку зрения о том, что следы жизни и даже сами микроорганизмы, скорее всего, можно будет найти на дне древних озёр», — заявил в интервью RT старший научный сотрудник Института космических исследований РАН, один из создателей зонда TGO для миссии «ЭкзоМарс-2020» Алексей Малахов.

Собеседник RT подчеркнул актуальность новых данных для российской исследовательской экспедиции на Красную планету «ЭкзоМарс—2020».

«В 2020 году планируется запустить на Марс российскую посадочную платформу с орбитальным зондом TGO, который проанализирует состав атмосферы Красной планеты. Предусмотрен посадочный модуль, который исследует марсианскую почву. Мы планируем пробурить грунт на 20 метров — так глубоко во время планетных экспедиций ещё никогда не бурили. Но это позволит увидеть, что скрывается в недрах Марса», — пояснил Малахов.

Поверхность Марса © NASA

Reuters

Сориентироваться на местности

В 2020 году на Марсе также появится новый ровер NASA — аналогичный известному Curiosity. Его основная миссия — поиск следов жизни в древних породах Красной планеты.

Также по теме Обитаемый остров: как подлёдные озёра канадской Арктики помогут в поисках внеземной жизни Исследователи из Альбертского университета (Канада) и Института геофизики Техасского университета (США) обнаружили первые подлёдные...

Малахов рассказал, что Curiosity несколько лет назад обнаружил элемент бор в одном из марсианских кратеров, возраст которого около 3,8 млрд лет. Бор ускоряет образование РНК при растворении в воде, которая, по мнению учёных, как раз в то время присутствовала на поверхности планеты. Согласно одной из гипотез, организмы обитателей Марса могли состоять из отдельных нитей РНК, поэтому существует вероятность, что примитивные формы жизни на планете были.

В ходе других экспедиций Curiosity удалось получить фотографии объектов, напоминающих «постройки» цианобактериальных матов на Земле — многослойных сообществ бактерий. По мнению исследователей, эта находка может свидетельствовать о жизнедеятельности микроорганизмов на дне древних марсианских водоёмов. Во время будущих миссий учёные намерены определить химический состав марсианских цианобактериальных матов.

«Начиная очередную экспедицию на Марс, мы не можем с точностью сказать, удастся ли обнаружить признаки жизни на этот раз. Необходимо лишь установить буровую установку в нужном месте. Будем надеяться, что благодаря новой карте нам повезёт найти следы жизни», — заключил Малахов.