NASA объявило о намерении отправить на Марс небольшой вертолёт

Национальное управление США по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA) заявило, что намерено в июле 2020 года отправить на Марс небольшой автономный вертолёт. Об этом сообщается на сайте управления.

Вертолёт под названием «Марс» начали разрабатывать в 2013 году. Его вес составляет около 1,8 кг.

В NASA заявили, что винт летательного аппарата в атмосфере Марса сможет развить скорость в почти 3 тысячи оборотов в минуту — это примерно в 10 раз превышает скорость вертолёта на Земле.

«У вертолёта «Марс» есть большие перспективы для наших будущих исследований в области науки, открытий и разведки на Марсе», — заявил директор управления Джим Брайденстайн.

Как ожидается, вертолёт достигнет Марса в феврале 2021 года.

Ранее в США запустили межпланетную станцию InSight для изучения Марса.