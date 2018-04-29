Трамп о космической программе США: Марс ждёт нас

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Президент США Дональд Трамп в ходе митинга в американском штате Мичиган прокомментировал прогресс, который был достигнут Соединёнными Штатами в рамках космической программы. Прямую трансляцию мероприятия ведёт телеканал Fox News.

«Мы являемся наследниками тех великих американцев, которые... отправили человека на Луну. Да, кстати, простите меня, но не обратили ли вы внимание на то, как обстоят дела с нашей космической программой? Немного иначе», — сказал он.

Трамп также отметил, что США не против того, чтобы «разные богатые парни» запускали ракеты с мыса Канаверал (штат Флорида) при условии, что они будут оплачивать аренду космодрома.

«Мы оживили нашу космическую программу, подняли её на очень высокий уровень за крайне короткий период времени. Никто не верил в то, что это возможно. NASA возродилось, Марс ждёт нас! И вы это знаете», — заключил американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что его встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном состоится через три-четыре недели. 

В январе эксперт Станислав Бышок в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил тактику США в отношении КНДР.

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