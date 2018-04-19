SpaceX запустила ракету со спутником для поиска экзопланет
Liftoff! https://t.co/gtC39uBC7zpic.twitter.com/bIitVNX28p— SpaceX (@SpaceX) 18 апреля 2018 г.
Старт был осуществлен с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 18:51 по времени Восточного побережья США.
Как отмечается, старт должен был состояться ранее на этой неделе, однако был отложен за несколько часов до запуска из-за проблем с системой управления движением и навигацией ракеты-носителя.
Ранее ракета-носитель Falcon 9, которую запустила американская компания SpaceX, успешно вывела на орбиту космический грузовой корабль Dragon с грузом для экипажа Международной космической станции.