SpaceX запустила ракету со спутником для поиска экзопланет

Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9, которая должна вывести на орбиту аппарат NASA для проведения астрономических наблюдений с целью поиска потенциально пригодных для жизни планет.

Старт был осуществлен с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 18:51 по времени Восточного побережья США.

Как отмечается, старт должен был состояться ранее на этой неделе, однако был отложен за несколько часов до запуска из-за проблем с системой управления движением и навигацией ракеты-носителя.

Ранее ракета-носитель Falcon 9, которую запустила американская компания SpaceX, успешно вывела на орбиту космический грузовой корабль Dragon с грузом для экипажа Международной космической станции.