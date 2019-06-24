NASA подтвердило обнаружение высокого содержания метана на Марсе

В NASA подтвердили обнаружение в атмосфере Марса высокого содержания метана. Об этом говорится в сообщении организации.

«На этой неделе марсоход NASA Curiosity сделал удивительное открытие: самое большое количество метана за время измерений в рамках этой миссии, — около 21 миллиардных долей. Одна миллиардная доля означает, что если взять объём воздуха на Марсе, то одну миллиардную его часть объёма будет составлять метан», — указывается в сообщении.

В NASA уточнили, что жизнь микроорганизмов является важным источником метана на Земле, однако метан также может появляться в результате взаимодействия между камнями и водой.

Ранее газета The New York Times сообщила, что марсоход NASA Curiosity обнаружил в атмосфере Марса высокое содержание метана, которое может свидетельствовать о присутствии там живых микроорганизмов.