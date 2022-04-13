Рогозин прокомментировал решение ЕКА о приостановке участия в российских лунных программах
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«Европейская баба с возу — русской кобыле легче», — написал Рогозин в Telegram.
Он подчеркнул, что со всех российских аппаратов будут сняты европейские приборы.
Ранее в Европейском космическом агентстве сообщили о приостановке участия в реализации российских лунных программ.
В частности, ЕКА прекращает сотрудничество с Россией по программам «Луна-25», «Луна-26» и «Луна-27».
12 апреля президент России Владимир Путин заявил, что страна намерена возобновить свою лунную программу и запустить роботизированный комплекс «Луна-25».
Ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсмонт в беседе с RT прокомментировал это намерение России.