Научный сотрудник РАН Эйсмонт назвал цели российской лунной программы

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсмонт в беседе с RT прокомментировал намерение России возобновить свою лунную программу и запустить роботизированный комплекс «Луна-25».

«Такого рода проекты, как «Луна-25», готовятся довольно долго. Этот проект готовился лет десять, и сейчас он на выходе. 22 августа — старт, и через трое с половиной суток после старта мы на Луне — в районе Южного полюса. И там планируется масса экспериментов, которые позволят нам лучше понимать не только Луну, но и Солнечную систему», — рассказал специалист.

По его словам, «затеяны очень амбициозные эксперименты».

Он выразил надежду на то, что этот полёт «позволит дать ответы на ключевые вопросы, до сих пор остающиеся в зоне неизвестности».

«Уже давно и с помощью наших аппаратов было установлено, что на Луне есть вода, а именно составляющий элемент воды — водород. Этот аппарат позволит подтвердить, что вода, в каком состоянии мы её представляем, есть на поверхности Луны», — заключил Эйсмонт.

Ранее стало известно о том, что Россия намерена возобновить свою лунную программу и запустить роботизированный комплекс «Луна-25».