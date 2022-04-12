Путин: Россия возобновит лунную программу

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Россия намерена возобновить свою лунную программу и запустить роботизированный комплекс «Луна-25», заявил российский лидер Владимир Путин.
Путин: Россия возобновит лунную программу
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Возобновим лунную программу. Речь о запуске с космодрома Восточный автоматического аппарата космического роботизированного комплекса «Луна-25», — цитирует его Интерфакс.

Ранее сообщалось, что Китай и Россия достигли консенсуса по тексту межправительственного соглашения о создании научно-исследовательской станции на Луне.

Как ранее заявил замглавы Китайской национальной космической администрации У Яньхуа, Китай и Россия могут до конца текущего года подписать межправительственное соглашение о создании лунной станции.

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