Путин: Россия возобновит лунную программу

Россия намерена возобновить свою лунную программу и запустить роботизированный комплекс «Луна-25», заявил российский лидер Владимир Путин.

«Возобновим лунную программу. Речь о запуске с космодрома Восточный автоматического аппарата космического роботизированного комплекса «Луна-25», — цитирует его Интерфакс.

Ранее сообщалось, что Китай и Россия достигли консенсуса по тексту межправительственного соглашения о создании научно-исследовательской станции на Луне.

Как ранее заявил замглавы Китайской национальной космической администрации У Яньхуа, Китай и Россия могут до конца текущего года подписать межправительственное соглашение о создании лунной станции.