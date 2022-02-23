Китайский посол: Китай и Россия согласовали текст соглашения по созданию лунной базы

Китай и Россия достигли консенсуса по тексту межправительственного соглашения о создании научно-исследовательской станции на Луне.

Об этом сообщил в интервью Интерфаксу посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй.

«Что касается межправительственного соглашения о сотрудничестве между Китаем и Россией по созданию лунной научно-исследовательской станции, то обе стороны в основном достигли консенсуса по тексту соглашения, которое, как ожидается, будет подписано максимально быстро в этом году», — сказал дипломат.

Он отметил, что Россия и Китая разработают и осуществят план строительства лунной станции, привлекая международных партнёров.

«Международная лунная научно-исследовательская станция станет ещё одним важным новым вкладом Китая и России в содействие долгосрочному устойчивому развитию космической деятельности Организации Объединённых Наций», — добавил он.

Как ранее сообщил замглавы Китайской национальной космической администрации У Яньхуа, Китай и Россия могут до конца текущего года подписать межправительственное соглашение о создании лунной станции.

В декабре Китай одобрил очередной этап программы по исследованию поверхности Луны в рамках подготовки к строительству совместной с Россией научной станции.