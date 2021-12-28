КНР одобрила новый этап исследования Луны для строительства лунной станции с Россией
- AP
- © Mark Schiefelbein
Он напомнил, что в течение следующих десяти лет на Луну планируется отправить три миссии.
«Мы также готовимся к сотрудничеству с Россией в создании базовой модели лунной исследовательской станции, чтобы более эффективно исследовать лунную среду и находящиеся на ней ресурсы», — цитирует представителя китайского космического агентства Интерфакс.
В июне гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия и Китай ведут переговоры со многими партнёрами по возможности их участия в проекте Международной научной лунной станции.
По словам Рогозина, самым крупным партнёром, с которым ведутся переговоры, является Европейское космическое агентство.