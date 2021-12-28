КНР одобрила новый этап исследования Луны для строительства лунной станции с Россией

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Китай одобрил очередной этап программы по исследованию поверхности Луны в рамках подготовки к строительству совместной с Россией научной станции на естественном спутнике Земли, заявил замглавы Китайского национального космического управления (CNSA) У Яньхуа.
КНР одобрила новый этап исследования Луны для строительства лунной станции с Россией
  • AP
  • © Mark Schiefelbein

Он напомнил, что в течение следующих десяти лет на Луну планируется отправить три миссии.

«Мы также готовимся к сотрудничеству с Россией в создании базовой модели лунной исследовательской станции, чтобы более эффективно исследовать лунную среду и находящиеся на ней ресурсы», — цитирует представителя китайского космического агентства Интерфакс.

В июне гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия и Китай ведут переговоры со многими партнёрами по возможности их участия в проекте Международной научной лунной станции.

По словам Рогозина, самым крупным партнёром, с которым ведутся переговоры, является Европейское космическое агентство.

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