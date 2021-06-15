Россия и КНР ведут переговоры с партнёрами по вопросу лунной станции
- AFP
Об этом он сказал на пресс-конференции Глобальной конференции по исследованию космического пространства GLEX 2021.
«Мы активно ведём переговоры со многими участниками. Это делаем мы и китайские коллеги», — цитирует его ТАСС.
Как отметил Рогозин, самым крупным партнёром, с которым ведутся переговоры, является Европейское космическое агентство.
Ранее исполняющий обязанности помощника министра обороны США по политике в космической отрасли Джон Хилл заявил, что власти Соединённых Штатов намерены внимательно следить за планами России и Китая по созданию Международной научной лунной станции.