Россия и КНР ведут переговоры с партнёрами по вопросу лунной станции

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Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия и Китай ведут переговоры со многими партнёрами по возможности их участия в проекте Международной научной лунной станции.
Россия и КНР ведут переговоры с партнёрами по вопросу лунной станции
  • AFP

Об этом он сказал на пресс-конференции Глобальной конференции по исследованию космического пространства GLEX 2021.

«Мы активно ведём переговоры со многими участниками. Это делаем мы и китайские коллеги», — цитирует его ТАСС.

Как отметил Рогозин, самым крупным партнёром, с которым ведутся переговоры, является Европейское космическое агентство.

Ранее исполняющий обязанности помощника министра обороны США по политике в космической отрасли Джон Хилл заявил, что власти Соединённых Штатов намерены внимательно следить за планами России и Китая по созданию Международной научной лунной станции.

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