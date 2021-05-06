США намерены следить за планами России и КНР по созданию лунной станции

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Власти Соединённых Штатов намерены внимательно следить за планами России и Китая по созданию Международной научной лунной станции. Об этом заявил исполняющий обязанности помощника министра обороны США по политике в космической отрасли Джон Хилл.
США намерены следить за планами России и КНР по созданию лунной станции
  • globallookpress.com
  • © NASA

«Мы будем внимательно следить за этим (созданием Международной научной лунной станции. — RT)», — приводит ТАСС слова Хилла.

В марте Россия и Китай подписали меморандум о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции.

Позднее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отверг предположения о том, что Китай и Россия создали «альянс против Запада», договорившись вместе построить научную лунную станцию.

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