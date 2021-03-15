Рогозин отверг предположения об «альянсе» с КНР в космосе против Запада

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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отверг предположения о том, что Китай и Россия создали «альянс против Запада», договорившись вместе построить научную лунную станцию.
Рогозин отверг предположения об «альянсе» с КНР в космосе против Запада
  • globallookpress.com

Изначально о том, что планы России и Китая являют собой сближение Москвы и Пекина и «фактическое возникновение альянса, который направлен против Запада», написал колумнист The Washington Post Генри Олсен.

Как заявил Рогозин, «это не так».

«Планы России и Китая по Луне открыты для широкого международного участия. Речь идёт не о противостоянии, а о сотрудничестве в исследовании Луны», — написал он в Telegram.

9 марта Россия и Китай подписали меморандум о сотрудничестве в области создания международной научной лунной станции.

«Роскосмос» обсуждает с коллегами из Китая возможные научные задачи для базы на Луне и прорабатывает техническую реализацию проекта.

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