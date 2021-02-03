Россия и Китай прорабатывают техреализацию совместной лунной станции

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«Роскосмос» обсуждает с коллегами из Китая возможные научные задачи для базы на Луне и прорабатывает техническую реализацию проекта.
Россия и Китай прорабатывают техреализацию совместной лунной станции
  • globallookpress.com

«В настоящее время ведется работа по определению возможных научных задач по исследованию Луны, которые могут представлять взаимный интерес, а также прорабатывается возможная техническая реализация проекта», — приводит ТАСС слова заместителя гендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергея Савельева.

Как уточнил замгендиректора госкорпорации, на данном этапе предполагается реализовать проект по созданию научной лунной станции с широкой международной кооперацией.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что милитаризация Луны и лунных исследований недопустима.

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