Россия и Китай прорабатывают техреализацию совместной лунной станции

«Роскосмос» обсуждает с коллегами из Китая возможные научные задачи для базы на Луне и прорабатывает техническую реализацию проекта.

«В настоящее время ведется работа по определению возможных научных задач по исследованию Луны, которые могут представлять взаимный интерес, а также прорабатывается возможная техническая реализация проекта», — приводит ТАСС слова заместителя гендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергея Савельева.

Как уточнил замгендиректора госкорпорации, на данном этапе предполагается реализовать проект по созданию научной лунной станции с широкой международной кооперацией.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что милитаризация Луны и лунных исследований недопустима.