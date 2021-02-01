Рогозин заявил о недопустимости милитаризации Луны

Милитаризация Луны и лунных исследований недопустима, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, комментируя сообщения СМИ о возможности защиты баз NASA на Луне Пентагоном в будущем.

«Милитаризация Луны и лунных исследований недопустима», — написал он в Twitter.

Газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в правительстве и в космической отрасли, ранее сообщила, что Пентагон в будущем может обеспечивать защиту баз NASA на Луне, а также операций частных компаний по добыче полезных ресурсов на лунной поверхности.

Издание отмечает, что расширение сотрудничества между Министерством обороны США и NASA связано необходимостью противодействовать вызовам со стороны России и Китая.

Ранее в «Роскосмосе» заявляли, что Россия поднимет на сессии Генассамблеи ООН вопрос о планах США по добыче полезных ископаемых на Луне.

Как отмечали в МИД России, космическое пространство, включая Луну, не подлежит национальному присвоению.