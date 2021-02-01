Рогозин заявил о недопустимости милитаризации Луны

Короткая ссылка
Милитаризация Луны и лунных исследований недопустима, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, комментируя сообщения СМИ о возможности защиты баз NASA на Луне Пентагоном в будущем.
Рогозин заявил о недопустимости милитаризации Луны
  • globallookpress.com

«Милитаризация Луны и лунных исследований недопустима», — написал он в Twitter.

Газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в правительстве и в космической отрасли, ранее сообщила, что Пентагон в будущем может обеспечивать защиту баз NASA на Луне, а также операций частных компаний по добыче полезных ресурсов на лунной поверхности.

Издание отмечает, что расширение сотрудничества между Министерством обороны США и NASA связано необходимостью противодействовать вызовам со стороны России и Китая.

Ранее в «Роскосмосе» заявляли, что Россия поднимет на сессии Генассамблеи ООН вопрос о планах США по добыче полезных ископаемых на Луне.

Как отмечали в МИД России, космическое пространство, включая Луну, не подлежит национальному присвоению.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить