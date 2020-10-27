Россия поднимет в ООН вопрос о планах США по добыче ископаемых на Луне

Россия поднимет на 75-й сессии Генассамблеи ООН вопрос о планах США по добыче полезных ископаемых на Луне, сообщили в «Роскосмосе».

«Да, планирует», — сказали ТАСС в госкорпорации, отвечая на соответствующий вопрос.

Там уточнили, что этот пункт включён в повестку дня сессии.

«Вопрос будет подниматься от имени Российской Федерации, как это принято в ООН», — уточнили в «Роскосмосе».

В апреле президент США Дональд Трамп подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов.

Заместитель генерального директора «Роскосмоса» по международному сотрудничеству Сергей Савельев назвал агрессивным план президента США.

Как отметили в МИД России, космическое пространство, включая Луну, не подлежит национальному присвоению.