Россия поднимет в ООН вопрос о планах США по добыче ископаемых на Луне
- Reuters
«Да, планирует», — сказали ТАСС в госкорпорации, отвечая на соответствующий вопрос.
Там уточнили, что этот пункт включён в повестку дня сессии.
«Вопрос будет подниматься от имени Российской Федерации, как это принято в ООН», — уточнили в «Роскосмосе».
В апреле президент США Дональд Трамп подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов.
Заместитель генерального директора «Роскосмоса» по международному сотрудничеству Сергей Савельев назвал агрессивным план президента США.
Как отметили в МИД России, космическое пространство, включая Луну, не подлежит национальному присвоению.