Роскосмос назвал агрессивным указ Трампа об освоении ресурсов Луны
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«Попытки экспроприации космического пространства и агрессивные планы по фактическому захвату территорий других планет едва ли настраивают страны на плодотворное сотрудничество», — приводит РИА Новости слова Савельева.
По его словам, в истории были примеры, «когда одна страна решила начать захватывать территории в своих интересах».
Президент США Дональд Трамп 6 апреля подписал указ, который закрепляет право американцев на добычу ресурсов в космосе, включая лунные.
В феврале Трамп призвал конгресс выделить деньги на американскую программу пилотируемых полётов на Луну и Марс.