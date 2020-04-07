Роскосмос назвал агрессивным указ Трампа об освоении ресурсов Луны

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Заместитель генерального директора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев заявил, назвал агрессивным план президента США Дональда Трампа по присвоению права на добычу космических ресурсов.
Роскосмос назвал агрессивным указ Трампа об освоении ресурсов Луны
  • © РИА Новости

«Попытки экспроприации космического пространства и агрессивные планы по фактическому захвату территорий других планет едва ли настраивают страны на плодотворное сотрудничество», — приводит РИА Новости слова Савельева.

По его словам, в истории были примеры, «когда одна страна решила начать захватывать территории в своих интересах».

Президент США Дональд Трамп 6 апреля подписал указ, который закрепляет право американцев на добычу ресурсов в космосе, включая лунные.

В феврале Трамп призвал конгресс выделить деньги на американскую программу пилотируемых полётов на Луну и Марс.

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