Трамп призвал выделить деньги на высадку астронавтов на Луне и Марсе
«Я прошу конгресс полностью профинансировать программу «Артемида», чтобы быть уверенным, что следующим мужчиной и первой женщиной на Луне будут американские астронавты и... что Америка будет первой страной, которая установит свой флаг на Марсе», — сказал он.
Ранее Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило два новых скафандра для полётов на Луну и Марс.
В июле 2019 года вице-президент США Майк Пенс заявил, что в 2024 году Соединённые Штаты планируют отправить астронавтов на Луну и оставить их там для разработки ресурсов.