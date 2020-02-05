Трамп призвал выделить деньги на высадку астронавтов на Луне и Марсе

Президент США Дональд Трамп призвал конгресс выделить деньги на американскую программу пилотируемых полетов на Луну и Марс.

«Я прошу конгресс полностью профинансировать программу «Артемида», чтобы быть уверенным, что следующим мужчиной и первой женщиной на Луне будут американские астронавты и... что Америка будет первой страной, которая установит свой флаг на Марсе», — сказал он.

Ранее Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило два новых скафандра для полётов на Луну и Марс.

В июле 2019 года вице-президент США Майк Пенс заявил, что в 2024 году Соединённые Штаты планируют отправить астронавтов на Луну и оставить их там для разработки ресурсов.