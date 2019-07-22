Пенс заявил о планах США оставить астронавтов на Луне в 2024 году

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Вице-президент США Майк Пенс заявил, что в 2024 году планируется отправить астронавтов на Луну и оставить их там для разработки ресурсов.

Об этом он сказал в интервью CBS.

«Мы установим присутствие на Луне. На этот раз, когда мы отправимся на Луну, мы не просто совершим визит. Мы собираемся остаться там и разрабатывать ресурсы, разработать новые методы, новые технологии. И затем — на Марс», — заявил Пенс.

Ранее глава NASA Джеймс Брайденстайн заявил, что ведомство ведёт активную работу по подготовке миссии на Марс и не исключает возможности организации пилотируемого полёта туда уже в 2033 году.

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