В МИД России оценили указ Трампа об освоении ресурсов Луны

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В Министерстве иностранных дел России прокомментировали план президента США Дональда Трампа по присвоению права на добычу космических ресурсов.
В МИД России оценили указ Трампа об освоении ресурсов Луны
  • © Luiz Gomes/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Непонятно, по какому праву администрация США пытается отвести лишь себе лидирующую роль в формировании глобальной повестки дня по столь чувствительному международному вопросу. Мы исходим из равенства всех государств в деле исследования и использования космического пространства в мирных целях», — отметили в МИД.

В министерстве отметили, что космическое пространство, включая Луну, не подлежит национальному присвоению.

«Подчёркиваем, что непреложной основой такого обсуждения считаем общепризнанные принципы и нормы международного космического права, кодифицированные, в частности, в Договоре по космосу от 27 января 1967 года, в том числе принцип, в соответствии с которым космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, не подлежит национальному присвоению каким бы то ни было образом», — подчеркнули в российском ведомстве.

Ранее, как сообщает CNBC, Трамп подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов.

Заместитель генерального директора «Роскосмоса» по международному сотрудничеству Сергей Савельев назвал агрессивным план президента США.

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