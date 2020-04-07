В МИД России оценили указ Трампа об освоении ресурсов Луны
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Об этом говорится на сайте ведомства.
«Непонятно, по какому праву администрация США пытается отвести лишь себе лидирующую роль в формировании глобальной повестки дня по столь чувствительному международному вопросу. Мы исходим из равенства всех государств в деле исследования и использования космического пространства в мирных целях», — отметили в МИД.
В министерстве отметили, что космическое пространство, включая Луну, не подлежит национальному присвоению.
«Подчёркиваем, что непреложной основой такого обсуждения считаем общепризнанные принципы и нормы международного космического права, кодифицированные, в частности, в Договоре по космосу от 27 января 1967 года, в том числе принцип, в соответствии с которым космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, не подлежит национальному присвоению каким бы то ни было образом», — подчеркнули в российском ведомстве.
Ранее, как сообщает CNBC, Трамп подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов.
Заместитель генерального директора «Роскосмоса» по международному сотрудничеству Сергей Савельев назвал агрессивным план президента США.