В МИД России оценили указ Трампа об освоении ресурсов Луны

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали план президента США Дональда Трампа по присвоению права на добычу космических ресурсов.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Непонятно, по какому праву администрация США пытается отвести лишь себе лидирующую роль в формировании глобальной повестки дня по столь чувствительному международному вопросу. Мы исходим из равенства всех государств в деле исследования и использования космического пространства в мирных целях», — отметили в МИД.

В министерстве отметили, что космическое пространство, включая Луну, не подлежит национальному присвоению.

«Подчёркиваем, что непреложной основой такого обсуждения считаем общепризнанные принципы и нормы международного космического права, кодифицированные, в частности, в Договоре по космосу от 27 января 1967 года, в том числе принцип, в соответствии с которым космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, не подлежит национальному присвоению каким бы то ни было образом», — подчеркнули в российском ведомстве.

Ранее, как сообщает CNBC, Трамп подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов.

Заместитель генерального директора «Роскосмоса» по международному сотрудничеству Сергей Савельев назвал агрессивным план президента США.