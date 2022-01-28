Россия и Китай могут подписать соглашение о создании лунной станции до конца 2022 года

Китай и Россия могут до конца текущего года подписать межправительственное соглашение о создании лунной станции, заявил замглавы Китайской национальной космической администрации У Яньхуа.

«Мы ведём интенсивные переговоры и в основном достигли консенсуса. Вполне возможно, что соглашение будет подписано как можно скорее в этом году», — приводит его слова РИА Новости.

Посол России в Китае Андрей Денисов ранее заявил, что соответствующий документ «практически готов».

Дипломат напомнил, у России и Китая есть программа сотрудничества, которая была подписана в 2018-м и заканчивается в наступившем 2022 году.