Россия и КНР готовятся подписать межправительственное соглашение по проекту лунной станции
- Legion-Media
«Сотрудничество в космосе развивается хорошо и плодотворно, (оно идёт. — RT) по двум главным направлениям — это в целом полёты в космос, а также дистанционное зондирование Земли и техническая навигация», — цитирует его ТАСС.
Как подчеркнул дипломат, у России и Китая есть программа сотрудничества, которая была подписана в 2018-м и заканчивается в наступившем 2022 году.
«Сейчас готовится новая пятилетняя программа», — сказал он.
Денисов указал, что соглашение по лунной станции между Китаем и Россией уже практически готово.
«Что касается лунной станции, у нас готовится межправительственное соглашение по сотрудничеству… соглашение уже практически готово и достаточно скоро будет подписано», — подчеркнул посол, отметив, что все государства приглашены участвовать в данном проекте.
Ранее сообщалось, что Китай одобрил очередной этап программы по исследованию поверхности Луны в рамках подготовки к строительству совместной с Россией научной станции на естественном спутнике Земли.