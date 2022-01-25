Россия и КНР готовятся подписать межправительственное соглашение по проекту лунной станции

Посол России в Китае Андрей Денисов заявил, что российская и китайская стороны готовятся подписать межправительственное соглашение по проекту создания Международной научной лунной станции.

«Сотрудничество в космосе развивается хорошо и плодотворно, (оно идёт. — RT) по двум главным направлениям — это в целом полёты в космос, а также дистанционное зондирование Земли и техническая навигация», — цитирует его ТАСС.

Как подчеркнул дипломат, у России и Китая есть программа сотрудничества, которая была подписана в 2018-м и заканчивается в наступившем 2022 году.

«Сейчас готовится новая пятилетняя программа», — сказал он.

Денисов указал, что соглашение по лунной станции между Китаем и Россией уже практически готово.

«Что касается лунной станции, у нас готовится межправительственное соглашение по сотрудничеству… соглашение уже практически готово и достаточно скоро будет подписано», — подчеркнул посол, отметив, что все государства приглашены участвовать в данном проекте.

Ранее сообщалось, что Китай одобрил очередной этап программы по исследованию поверхности Луны в рамках подготовки к строительству совместной с Россией научной станции на естественном спутнике Земли.