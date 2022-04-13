ЕКА сообщило о приостановке участия в российских лунных программах

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Европейское космическое агентство (ЕКА) сообщило о приостановке своего участия в реализации российских лунных программ. Об этом сообщили в пресс-службе ЕКА.
ЕКА сообщило о приостановке участия в российских лунных программах
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  • © picture alliance

«Генеральный директор Европейского космического агентства инициировал всеобъемлющий пересмотр всех видов деятельности, осуществляемых сейчас в сотрудничестве с Россией и Украиной», — говорится в сообщении.

В частности, ЕКА прекращает сотрудничество с Россией по программам «Луна-25», «Луна-26» и «Луна-27».

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что страна намерена возобновить свою лунную программу и запустить роботизированный комплекс «Луна-25».

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсмонт в беседе с RT прокомментировал это намерение России.

Кроме того, Китай и Россия достигли консенсуса по тексту межправительственного соглашения о создании научно-исследовательской станции на Луне.

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