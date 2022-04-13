ЕКА сообщило о приостановке участия в российских лунных программах
- Gettyimages.ru
- © picture alliance
«Генеральный директор Европейского космического агентства инициировал всеобъемлющий пересмотр всех видов деятельности, осуществляемых сейчас в сотрудничестве с Россией и Украиной», — говорится в сообщении.
В частности, ЕКА прекращает сотрудничество с Россией по программам «Луна-25», «Луна-26» и «Луна-27».
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что страна намерена возобновить свою лунную программу и запустить роботизированный комплекс «Луна-25».
Ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсмонт в беседе с RT прокомментировал это намерение России.
Кроме того, Китай и Россия достигли консенсуса по тексту межправительственного соглашения о создании научно-исследовательской станции на Луне.