ЕКА сообщило о приостановке участия в российских лунных программах

Европейское космическое агентство (ЕКА) сообщило о приостановке своего участия в реализации российских лунных программ. Об этом сообщили в пресс-службе ЕКА.

«Генеральный директор Европейского космического агентства инициировал всеобъемлющий пересмотр всех видов деятельности, осуществляемых сейчас в сотрудничестве с Россией и Украиной», — говорится в сообщении.

В частности, ЕКА прекращает сотрудничество с Россией по программам «Луна-25», «Луна-26» и «Луна-27».

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что страна намерена возобновить свою лунную программу и запустить роботизированный комплекс «Луна-25».

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсмонт в беседе с RT прокомментировал это намерение России.

Кроме того, Китай и Россия достигли консенсуса по тексту межправительственного соглашения о создании научно-исследовательской станции на Луне.