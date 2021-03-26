Неземной лёд: главный конструктор «Луны-25» — о задачах, возможностях и особенностях российского космического аппарата

Основные задачи российского научного космического аппарата «Луна-25» — разведка ресурсов, подтверждение наличия воды и анализ лунного грунта. Об этом в интервью RT рассказал разработчик космических аппаратов в НПО им. С.А. Лавочкина, главный конструктор этой исследовательской станции Павел Казмерчук. По его словам, «Луне-25» предстоит первая в истории освоения космоса посадка в непростых условиях южного полюса земного спутника. Аппарат оснащен научной аппаратурой, лунным манипуляторным комплексом, средствами забора и анализа грунта — в частности, учёные надеются обнаружить запасы водяного льда в приполярных районах Луны, сообщил Казмерчук.

— Павел Владимирович, расскажите об особенностях «Луны-25», каковы возможности этого аппарата?

— «Луна-25» — это научный аппарат. Основной заказчик — Российская академия наук. Предназначен для проведения научных исследований в районе южного полюса Луны. Аппарат осуществит мягкую посадку в приполярный район и проведёт различные исследования.

Основные задачи — разведка ресурсов, подтверждение наличия воды и анализ грунта контактными методами. На борту «Луны-25» находится манипулятор для забора грунта и приборы для его анализа. Данные после анализа поступят на Землю. Таким образом мы получим неоценимую информацию о строении и составе Луны.

Ключевым моментом миссии является именно посадка в приполярный район. До этого все наши аппараты садились в достаточно простые, с точки зрения рельефа, области, в экваториальный район. На южном полюсе рельеф очень сложный, много кратеров, камней. Поэтому задача мягкой посадки в эти районы очень сложная. Это будет первый аппарат, который осуществит мягкую посадку в районе южного полюса Луны.

— Почему было выбрано трудное для посадки место?

— С орбиты искусственного спутника Земли, по косвенным измерениям, было обнаружено, что именно в полярных районах находятся большие запасы воды, водяного льда. Поэтому ученые выбирали те точки, где потенциально концентрация воды наибольшая. Безусловно, на это накладываются требования по связи, по освещённости. Ну и, конечно, возможности мягкой посадки у нашего аппарата ограниченны — мы не можем сесть на двухметровый камень, к примеру. Это тоже учитывается при выборе точки посадки.

Южный полюс Луны

© NASA / JPL-Caltech

— Какие исследования аппарат сможет провести на Луне?

— Для забора грунта используется лунный манипуляторный комплекс. Он может не только забирать грунт и доставлять его в прибор для анализа, но и углубляться на глубину 15—20 см. То есть мы можем верхний слой грунта снять и забрать его не только с поверхности, но и чуть углубившись.

Соответственно, главный прибор, который производит анализ, — это лазерный спектроанализатор, спектрометр. Образцы грунта в этом приборе будут разогреты до плазмы с помощью лазерного излучения. Анализ этой плазмы позволит сделать вывод о количественном составе тех элементов, которые в этот прибор будут доставлены.

— «Луна-25» по сути продолжает ещё советскую традицию. Последний аппарат — «Луна-24» — был запущен на спутник Земли ещё во времена Советского Союза. В чем принципиальное отличие «Луны-25» от предшественника?

— Её основное отличие в том, что она создана с помощью современных технологий. Конечно, те аппараты, которые летали в прошлом веке, они были большие, громоздкие, тяжёлые. А поскольку космос — удовольствие дорогое, то всё проектирование и разработка космической техники направлены на минимизацию массы. Поэтому, если старые «Луны» использовали большие ракеты-носители тяжёлого класса, то для наших проектов мы уже перешли на ракеты-носители среднего класса, которые дешевле. Это «Союз» и «Союз-2».

И, конечно, при проектировании этого аппарата были использованы конструктивные подходы, которые соответствуют современному технологическому уровню. Это лёгкие конструкции и современные элементы.

«Луна-25» — российский научный космический аппарат для проведения исследований в районе южного лунного полюса

РИА Новости

© Валерий Мельников

— Как вы считаете, «Луна-25» приближает то будущее, в котором на спутнике Земли окажется первый российский человек, появится первая база человечества на Луне? Насколько мы сейчас близки к этому?

— Все технологии доступны, они созданы. Другой вопрос, что это очень дорого. Поэтому осуществление таких экспедиций требует вложений и, соответственно, времени. С точки зрения автоматических аппаратов, которыми занимается НПО Лавочкина, «Луна-25» — это первый в череде ожидаемых лунных аппаратов. Планируются «Луна-26», «Луна-27», «Луна-28».

Задачи «Луны-25» заключаются в подтверждении наличия воды, водяного льда в приполярных районах. Лёд, вода — самый ценный ресурс, который есть на Луне, с точки зрения создания в этих районах обитаемых баз. Это жизненное обеспечение человека, это, потенциально, энергия, топливо.

— Могли бы вы подробнее рассказать про «Луну-26», «Луну-27»?

— «Луна-26» — орбитальный аппарат, который будет проводить исследования с орбиты искусственного спутника Луны. Это фотографирование, детальная съёмка поверхности, разведка ресурсов, ископаемых. Также вопросы исследований строения, возникновения Луны.

«Луна-27» — посадочный аппарат, как и «Луна-25», но более тяжёлый. Масса полезной нагрузки увеличена в несколько раз. В нём будет реализована система высокоточной и безопасной посадки. Это позволит нам сузить районы, которые мы выбираем для посадки. Например, у «Луны-25» эллипс рассеивания, то есть область, куда с некоторой вероятностью приземлится аппарат, 30 на 15 км. Система высокоточной и безопасной посадки на «Луне-27» позволит этот район сузить до размеров в полтора-два километра. Мы очень точно сможем выбрать место посадки. Также эта система позволит совершить уклонение на заключительном этапе спуска, если вдруг аппарат увидит под собой какие-то опасные рельефы — к примеру, большие камни или очень крутые склоны.