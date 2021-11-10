«Виртуальный полёт»: физиолог — о третьем этапе международного космического эксперимента SIRIUS

В стартовавшем недавно третьем этапе международного космического эксперимента SIRIUS будут использоваться новые технологии виртуальной реальности. Об этом в интервью RT рассказал заведующий лабораторией физиологии иммунной системы отдела экспериментальной физиологии Института медико-биологических проблем РАН, исполнительный директор проекта SIRIUS-21 Сергей Пономарёв. SIRIUS-21 — это 240-суточный изоляционный эксперимент, воспроизводящий основные характеристики перспективной межпланетной экспедиции. Специалист добавил, что в третьем эксперименте будут получены новые данные, касающиеся психологических и физиологических характеристик человека во время космического полёта. Он также рассказал об этапах отбора участников для виртуальной экспедиции. По его словам, данные, полученные в результате всех экспериментов SIRIUS, помогут в будущем спланировать реальный космический полёт.

— На днях на площадке Института медико-биологических проблем Российской академии наук стартовал третий этап международного эксперимента SIRIUS — Scientific International Research in Unique Terrestrial Station («Международные научные исследования на уникальной наземной станции»). Что это за программа и для чего она была разработана?

— Это совместный проект Института медико-биологических проблем РАН и NASA. Основная цель проекта заключается в подготовке научной и практической основы для полётов в дальний космос. Проект состоит из нескольких этапов. К данному моменту завершены два из них. Сейчас реализуется третий — восьмимесячная изоляция. И надеемся, что в последующие годы мы проведём несколько годичных экспериментов.

— SIRIUS-21 — это 240-суточный изоляционный эксперимент, воспроизводящий основные характеристики перспективной межпланетной экспедиции. Как он будет проводиться и какие новые технологии будут задействованы в проекте?

— Будут активнее использоваться технологии виртуальной реальности. Например, будут применены специальные стенды, которые моделируют лунную гравитацию. Также будет вводиться новое оборудование, связанное с роверами (устройство для исследования планеты, предназначенное для перемещения по твёрдой поверхности. — RT) и управлением космическими аппаратами (стыковками и подобного рода операциями).

Олег Блинов и Екатерина Карякина помогают Виктории Кириченко освоиться с управлением виртуальным роботом

© Олег Волошин/ИМБП

— Каких результатов вы добились в первых двух экспериментах, проводившихся в 2017 и 2019 годах?

— Были получены данные о состоянии организма человека при адаптации к условиям изоляции в гермообъекте с искусственной средой обитания. Нельзя сказать, что был получен какой-то единый результат. Были получены данные по различным направлениям (например, по психологии или по физиологии). С одной стороны, каждый новый эксперимент добавляет какие-то данные к старым, полученным ранее. С другой стороны, в каждом эксперименте у нас появляется что-то новое. Например, в одном эксперименте нельзя просмотреть какова реакция иммунитета на длительное пребывание в космосе. Поэтому всё идёт поэтапно. В эксперименте 2019 года было выявлено, что влияние факторов, ассоциированных с космическим полётом, на систему иммунитета реализуется ещё на этапе презентации антигенов (один из ключевых процессов, в ходе которого компоненты системы врождённого иммунитета, такие как макрофаги и дендритные клетки, стимулируют иммунный ответ системы приобретённого иммунитета путём представления (презентации) захваченного ими антигена Т-лимфоцитам. — RT).

— Как вы отбирали участников эксперимента SIRIUS-21 и чем они будут заниматься во время виртуального полёта?

— У нас существует многоступенчатый отбор. На первом этапе желающие поучаствовать в эксперименте присылают свои анкеты. Однако не со всеми связываются наши сотрудники. Бывает такое, что человек присылает анкету и становится понятно, что он не подходит. Далее тем, кто проходит первый этап, объясняют условия. И многие даже на втором этапе уходят, так как не понимают, насколько тяжело может быть человеку во время долгой изоляции. Например, кто-то не может бросить работу, кто-то считает, что можно работать удалённо, используя какие-то интернет-технологии. На третий этап отбора кандидаты приезжают очно. Мы проводим определённые медицинские и психологические процедуры. После всех этапов мы получаем состав основного и дублирующего экипажей. В дальнейшем специальная комиссия уже выносит окончательное решение, основываясь на показаниях медиков и психологов.

Участником может стать человек из соответствующей сферы. Он должен иметь инженерное или медицинское образование, а также пройти службу в армии (если это мужчина). Если у человека нет высшего образования или его специальность не приоритетна для космического полёта (например, маркетолог), то он не подходит.

В первую очередь участники будут заниматься реализацией научной программы. Программа содержит более 70 экспериментов по различным направлениям (психология, психофизиология, биохимия, микробиология, санитарная гигиена, иммунитет, метаболизм, операционно-технические задачи и т. д.). Это всё отнимает очень много времени. В свободное время, если оно будет оставаться, экипаж может читать книги или играть в настольные игры.

— Интересуются ли экспериментами SIRIUS за рубежом? Принимают ли участие в вашем эксперименте иностранные космонавты?

— Этот эксперимент в партнёрстве с NASA интересен всему космическому сообществу. Мы реализуем программы, представленные Европейским космическим агентством, немецким, французским и т. д. Для участия в эксперименте прибыли два человека из США и один из Объединённых Арабских Эмиратов. В эксперименте 2021 года мы впервые сотрудничаем с Космическим центром имени Мухаммеда бин Рашида.

Схема наземного экспериментального комплекса Института медико-биологических проблем Российской академии наук

© ИМБП

— Все члены экипажа будут находиться в изоляции долгое время. Может ли случиться, что кто-то не выдержит и откажется от участия в эксперименте? С какими ещё проблемами могут столкнуться участники?

— Да, может случиться. У нас такие прецеденты были. Любой участник может в любой момент выйти из эксперимента без объяснения причин. Также у участников могут возникнуть проблемы взаимодействия внутри коллектива или трудности с выполнением научной программы. Могут произойти и технические сложности, связанные с функцией систем жизнеобеспечения комплекса.

— Достаточно ли сейчас данных для того, чтобы организовать настоящую межпланетную экспедицию?

— Если мы говорим про виртуальный полёт на Луну, то главная цель не в том, чтобысделать путешествие максимально комфортным и безопасным для экипажа, а в том, чтобы стать первопроходцами. Для настоящего полёта нужно получить больше данных, чтобы быть полностью уверенными в том, что он будет безопасным и продуктивным для человека.

— На 2022 год уже запланирован следующий эксперимент SIRIUS-22. Вы хотите отправить участников в виртуальный полёт на Марс. Какие цели вы ставите перед собой в этом проекте?

— Мы надеемся, что после этого эксперимента (SIRIUS-21) будет реализованагодичная миссия. Её цели примерно те же — проведение экспериментов в интересах космической биологии и медицины. Получение данных для составления статистики. Благодаря оценке сведений, собранных после годовой экспедиции, и сравнению их с данными МКС впоследствии мы сможем спланировать реальный космический полёт.