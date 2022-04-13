«Мы находимся в переломной точке»: представитель отрасли — о замещении импорта телеком-оборудования в России

Отказ крупных западных компаний от поставок в Россию чипов и телекоммуникационного оборудования создаёт большие сложности и риски для российских информационных систем, но при этом может стать новой точкой отсчёта для развития собственного производства. Об этом в интервью RT рассказал исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский. Помочь в импортозамещении телеком-оборудования способен и параллельный импорт комплектующих через нейтральные страны, и временная релокация производств в дружественные государства, и созданные ранее открытые стандарты для совместимости оборудования.

— Иван Александрович, Nokia и Ericsson приостановили поставки телекоммуникационного оборудования в Россию. Какую примерно долю эти компании занимали на российском рынке?

— Сложно говорить в целом о доле на рынке той или иной компании, потому что они работают в разных его секторах. Например, Ericsson — один из крупнейших, а может быть, крупнейший поставщик для операторов «большой четвёрки» оборудования сотовой связи. В то же время на рынке сетевого телеком-оборудования лидеры другие — Huawei, Cisco и так далее.

— Есть ли сейчас сложности с поставками оборудования других зарубежных производителей?

— Дело в том, что в таких сферах, как, например, сотовая связь, очень сложно менять производителя оборудования. Такой переход всегда сопряжён с рисками несовместимости, внедрение оборудования другого вендора в сеть, которая основана на продукции другого производителя, требует достаточно длительного периода тестирования. Да, это возможно, но это всегда не просто вопрос закупок, это требует серьёзной технической инженерной подготовки. Так что проблемы логистики сейчас не главные. Важно добиться совместимости, чтобы сети гарантированно и устойчиво работали.

Gettyimages.ru

© Costfoto / Future Publishing

— Сколько это обычно занимает времени? Месяцы, годы?

— Месяцы.

— Специалисты из TelecomDaily ранее сообщили, что средняя скорость интернета в России по сравнению с ноябрём прошлого года снизилась примерно на 0,7 мегабита в секунду. В качестве причины называют рост трафика в России. Пока что это замедление не заметно для пользователей, но нет ли риска, что ситуация ухудшится?

— Я считаю, что это вообще не самый большой риск — что интернет станет медленней. Сейчас крупные зарубежные производители прекращают техническую поддержку своего оборудования в России. И эту проблему нужно решать, например, через поставки того же оборудования по независимым каналам — речь не идёт о сером рынке, подчеркну.

— Это поставки через посредников?

— Через посредников, через нейтральные страны — параллельный импорт, который не контролируется производителями этого оборудования. И такой импорт легализован недавним решением нашего правительства. Это необходимая сейчас мера, потому что нам важно сохранить устойчивость промышленности, экономики.

Также по теме «Техника оснащается современной начинкой»: как будет развиваться российская военная микроэлектроника Для нужд вооружённых сил и гражданских потребителей в России будет создана инновационная инфраструктура поддержки и внедрения в...

Однако нужно ещё решить вопрос с техническим обслуживанием этого оборудования, а это трудней. Чем заменить авторизованную техническую поддержку? Если бы в России работал официальный дистрибьютор компании-производителя, он вполне мог бы продолжать техподдержку. Такие посредники значительно повышают устойчивость рынка. К сожалению, российские крупные компании предпочитали работать с поставщиками оборудования напрямую, так что рынок независимых сервисов развит в России слабо.

А отсутствие техобслуживания делает реальным риск не просто замедления интернета, а вообще потери устойчивости многих информационных систем.

— Какой срок службы у телекоммуникационного оборудования, которое уже есть в распоряжении операторов? Как часто его нужно обновлять и модернизировать?

— Инфраструктурное оборудование, разработанное крупными корпорациями, обычно очень надёжное, может эксплуатироваться годами порой даже без техподдержки. Но здесь возникает вопрос вероятности — парк этого оборудования достаточно большой, и даже если мы оцениваем средний срок службы в несколько лет, это не значит, что какая-то единица не может выйти из строя сегодня или завтра. Конечно, операторы стараются дублировать оборудование в системах, которые должны работать непрерывно и безотказно. Однако, повторюсь, всё это — вопрос вероятности. Так что ситуация складывается весьма уязвимая.

Вышка сотовой связи

Gettyimages.ru

© Mawardi Bahar / EyeEm

— В 2020 году на долю отечественного телеком-оборудования на российском рынке приходилось только 7%. Об этом говорилось в исследовании компании NeoAnalytics. Согласны ли вы с такой оценкой? И какую долю рынка отечественное оборудование занимает сейчас, наблюдался ли прогресс в течение последних лет?

— Думаю, что это заниженная оценка, которая не учитывает закрытые сегменты рынка, государственные заказы. Если общую стоимость телекоммуникационного оборудования, выпускаемого в России, подсчитать применительно к общим объёмам продаж, включая эти сектора, доля составит от 10 до 15%.

— Увеличивается ли выпуск отечественного оборудования?

— Объёмы отечественного производства увеличиваются, но доля отечественных производителей на рынке пока не растёт. Это связано с опережающими темпами роста российского рынка такого оборудования.

— В каких областях сильнее всего выражена зависимость от импорта?

— Российские разработки вполне могут закрыть большую часть рынка оборудования малой и средней пропускной способности. Если говорить о сетевом телеком-оборудовании, то в России успешно разрабатывается и выпускается оборудование уровня доступа и агрегации. А вот выпуск оборудования уровня ядра сети пока только осваивается, до массового выпуска пока далеко.

Также по теме Российский кабмин утвердил меры поддержки телеком-отрасли Российское правительство утвердило все предложенные меры поддержки телеком-отрасли, кроме моратория на перенос и демонтаж оборудования...

Поясню для неспециалистов: оборудование доступа — это то оборудование, которое ставится — условно — в квартирах и офисах пользователей: роутеры, маршрутизаторы и тому подобное. Такое оборудование принимает трафик от группы пользователей — это относительно небольшие объёмы. На уровне агрегации собираются и распределяются потоки уже от многих конечных устройств.

Ядро сети управляет всеми потоками, такое оборудование используется операторами связи. Естественно, такое оборудование должно обладать колоссальной производительностью.

В основном всё оборудование выпускается на микросхемах американских компаний, таких как Broadcom Inc. Именно микросхема, сетевой процессор определяет функционал выпускаемого оборудования. Сейчас из-за санкций есть большие сложности с поставками микросхем в Россию.

— А для оборудования уровня доступа и дистрибуции, которое выпускается в России, тоже нужны импортные микросхемы?

— Безусловно. Что интересно, сейчас американские регуляторы снимают ограничения на поставку в Россию телекоммуникационного оборудования, но ввоз микросхем по-прежнему под запретом. Получается, что сейчас российские производители и разработчики телеком-оборудования окажутся в более тяжёлых условиях, чем конечные покупатели — операторы связи. Заказчик может купить китайское оборудование, а вот разработчикам негде взять микросхемы.

Микросхемы

Gettyimages.ru

© Tatyana Aksenova / EyeEm

— У нас есть потенциал, чтобы со временем наладить собственное производство микросхем?

— В принципе у нас есть производство чипов, но телеком-оборудование нуждается в микросхемах с предельно высокой производительностью. Для понимания: даже телеком уровня доступа нуждается в микросхемах технологии 28 нм, а российские производители полупроводников могут обеспечить уровень только в 90 нм. И то массовый выпуск таких микросхем ещё предстоит налаживать. А чтобы вообще заместить импорт чипов, потребуются годы.

— Что представляет собой технология Open RAN и может ли она нам помочь в сложившейся ситуации?

— Open RAN — это стандарт, который обеспечивает совместимость оборудования разных производителей при создании сотовых сетей нового поколения. Ранее я говорил о том, как сложно менять поставщиков оборудования из-за риска несовместимости.

Однако из-за того, что в сетях 5G Huawei опережает западные компании, конкуренты китайской компании решили объединить усилия и создать открытый стандарт. Это потребовалось западным производителям, чтобы объединить усилия против Huawei.

Также по теме «Санкции должны дать стимул»: как проходит импортозамещение в атомной отрасли России На Ленинградской АЭС в ближайшее время будет увеличено производство изотопов для нужд медицины, промышленности, сельского хозяйства и...

Это оказалось на руку России — использование такого стандарта позволяет нам поэтапно увеличивать долю российских разработок в своих сетях.

Вообще, у нас ведётся разработка собственного оборудования, есть определённые достижения. Так, в Центре компетенций НТИ на базе Сколтеха сейчас малыми силами получают очень интересные результаты на уровне опытных образцов — у глобальных корпораций на получение аналогичных разработок уходит гораздо больше ресурсов и средств. Вопрос в том, как эти успехи закрепить, перейти к серийному производству — всё упирается в микросхемы.

— То есть наши разработчики могут уже сейчас сделать всё, кроме микросхем?

— Да. Вопрос в том, как эти разработки внедрять, когда нам перекрыты поставки электронных компонентов.

— Какая ситуация сложилась в сфере обеспечения центрами обработки данных (ЦОД)? Ранее сообщалось, что правительство готовится к дефициту вычислительных мощностей.

— Это отдельная история, и в этой сфере сейчас тоже реализуется концепция открытых стандартов, по аналогии с Open RAN, — Open Compute Project. Плюс сейчас быстро развиваются так называемые технологии виртуализации. Они тоже позволяют использовать оборудование, основанное на процессорах разных типов, что даёт определённую свободу.

Сервер в дата-центре

Gettyimages.ru

© Hispanolistic

Традиционно вся вычислительная инфраструктура строилась на микросхемах с архитектурой X86 компаний Intel и AMD. От них зависела вся индустрия производства серверного оборудования. Сейчас такие компании, как Google, Alibaba, Amazon, поставили перед собой задачу выйти из технологической зависимости от Intel. Они сами занимаются разработкой не только серверов, но центральных процессоров для них. Как правило, эти процессоры имеют открытую архитектуру. И это тоже открывает дополнительные возможности для нас, как и в случае с телеком-оборудованием.

— Ассоциация разработчиков и производителей электроники ранее выступала за протекционистские меры по отношению к российским производителям телеком-оборудования. Например, АРПЭ была в числе подписантов обращения к правительству с просьбой ужесточить правила импорта IT-оборудования. Почему эта отрасль нуждается в поддержке государства?

— Принципиально, где именно разрабатывается оборудование. Если в России, то это означает, что у нас накапливаются необходимые инженерные компетенции не только для создания, но и для технической поддержки телекоммуникационной инфраструктуры. Это даже важней, чем само производство — оно может на время останавливаться, это болезненно, но не критично. А вот способность поддерживать устойчивость информационной инфраструктуры, обслуживать её — это уже критично. Именно поэтому так важно требование по использованию именно российских разработок. Чтобы в случае какого-то сбоя не приходилось обращаться к инженерам, которые находятся за рубежом.

Gettyimages.ru

© Aguus

Локализация производства иностранными компаниями, как это планировали ранее сделать Nokia и Ericsson, позволяет перенести в Россию небольшую часть создаваемой продукции. Но такое производство не создаёт спрос на отечественные разработки компонентов и микросхем.Выбор компонентов делают разработчики.

— Какой можно сделать прогноз, будет ли сейчас расти доля российского оборудования?

— Сейчас перед компаниями стоит главная задача — не растерять ключевые кадры. И очень важно нарастить долю собственных разработок на рынке. Можно пойти даже таким путём: переносить производство в другие страны, в Китай, например. В Россию поставки микросхем ограничены, но сборочные операции можно перенести в КНР, которая не находится под такими жёсткими санкциями. И уже собранное там оборудование можно поставлять в Россию. Временная релокация производства может помочь сохранить рынок за российскими разработчиками, которые в будущем могут вернуться обратно в Россию. Но если мы сейчас сложим руки и отдадим свой рынок китайским или иным производителям, вернуть его будет очень сложно. По сути, сейчас мы находимся в переломной точке. Есть два сценария — или мы просто передадим свой рынок от западных китайским производителям, или начнём развивать своё производство.