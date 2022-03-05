Американская компания IBM объявила об уходе с российского рынка в связи с событиями на Украине.

«Я хочу рассказать о некоторых действиях, предпринятых компанией для защиты и поддержки сотрудников IBM, пострадавших от кризиса, и прояснить, что мы не продаём технологии в России», — заявил глава компании Арвинд Кришна.

Ранее производитель спортивных товаров Puma объявил о приостановке работы своих магазинов на территории России в связи с событиями на Украине.

Компании Volvo, Scania и Ericsson также сообщили о приостановке бизнеса в России.

В МВФ заявили, что санкции в отношении России окажут существенное влияние на мировую экономику.