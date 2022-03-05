Puma объявила о приостановке работы магазинов на территории России

Производитель спортивных товаров Puma объявил о приостановке работы своих магазинов на территории России в связи с событиями на Украине. Об этом компания сообщила в Twitter.

«Мы приняли решение приостановить работу всех наших магазинов на территории России», — говорится в сообщении.

Компания также объявила о прекращении поставок товаров в Россию.

Ранее стало известно, что шведская компания IKEA приостанавливает продажи в магазинах, интернет-магазине и студиях IKEA в России с 4 марта.

Компании Volvo, Scania и Ericsson также сообщили о приостановке бизнеса в России.

В МВФ заявили, что санкции в отношении России окажут существенное влияние на мировую экономику.