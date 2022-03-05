Puma объявила о приостановке работы магазинов на территории России
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«Мы приняли решение приостановить работу всех наших магазинов на территории России», — говорится в сообщении.
Компания также объявила о прекращении поставок товаров в Россию.
Ранее стало известно, что шведская компания IKEA приостанавливает продажи в магазинах, интернет-магазине и студиях IKEA в России с 4 марта.
Компании Volvo, Scania и Ericsson также сообщили о приостановке бизнеса в России.
В МВФ заявили, что санкции в отношении России окажут существенное влияние на мировую экономику.