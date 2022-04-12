Финская компания Nokia сообщила об уходе с российского рынка

Финская компания — производитель телекоммуникационного оборудования Nokia приняла решение уйти с российского рынка.

«За последние недели мы приостановили поставки, остановили новый бизнес и переносим нашу ограниченную научно-исследовательскую деятельность за пределы России. Теперь мы можем объявить о выходе с российского рынка», — говорится в официальном тексте заявления компании.

Среди причин такого решения в Nokia назвали проводимую Россией военную спецоперацию на Украине.

Ранее датская компания Danfoss заявила о намерении уйти с российского и белорусского рынков.

О решении покинуть Россию сообщила также ирландская компания Kingspan, занимающая лидирующие позиции среди производителей сэндвич-панелей.