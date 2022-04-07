«Продовольственная безопасность»: как в сельхозотрасли намерены импортозамещать иностранные семена

Российские аграрии во время посевной будут обеспечены семенами в полном объёме. Об этом RT cообщили в Минсельхозе. При этом, как отмечают эксперты, значительную часть семян в будущем придётся импортозамещать. Решить проблему могут российские учёные. В стране действует множество исследовательских станций, там идёт селекция семян в научных целях. Как отмечают специалисты, если будет запрос от региональных властей, они смогут начать производство любых семян в больших объёмах.

В этом году, по данным Минсельхоза, площадь посевов в России увеличится и составит 81,3 млн га. Однако наращивать объёмы фермерам приходится в непростых условиях. Из-за роста санкционного давления рвутся логистические цепочки, западные поставщики в любой момент могут уйти с рынка, а для российских сельхозпредприятий закрываются иностранные рынки сбыта.

Впрочем, как отмечают в Минсельхозе, проблем у российских аграриев с семенами не возникнет.

«В наличии достаточно семян зерновых, зернобобовых, сои. По остальным сельхозкультурам иностранные поставщики подтвердили запланированные поставки по заключённым контрактам», — сообщили RT в ведомстве.

По основным злакам Россия обеспечивает себя сама, но для ряда овощей большая часть семян закупается за рубежом.

«На этот год у всех семена есть, их всегда заранее закупают, чтобы подготовиться к посевной. Вопрос в том, что будет на следующий год. Моё мнение: если санкции введут, то европейцы первые поднимутся. В аграрном бизнесе там народ активный, настоящие хозяева, такой рынок, как Россия, терять никто не хочет», — рассуждает фермер из Ставропольского края, глава местной ассоциации фермерских хозяйств Василий Лопатин.

По его словам, пшеница и ячмень в России свои, а вот кукуруза часто импортная.

«Непросто и с подсолнечником: все предпочитают импортный сеять, там урожайность сильно выше. Хуже всего с сахарной свёклой, некоторыми овощами. Тут надо серьёзно развивать отечественное семеноводство, чтобы было что сеять, если вдруг иностранные поставки прекратятся», — рассуждает Лопатин.

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Региональная специфика

В Минсельхозе говорят, что в ближайшие годы Россия сможет полностью обеспечивать себя посадочным материалом.

«Предприняты шаги к импортозамещению. В стране реализуется федеральная научно-техническая программа, направленная на развитие селекции и семеноводства различных культур», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Директор федерального исследовательского центра «Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова» (ВИР) профессор РАН Елена Хлёсткина напоминает, что именно в России хранится богатейшая коллекция семян сельхозкультур, основу которой заложил в начале XX века академик Николай Вавилов, а его соратники ценой собственных жизней сохранили в блокадном Ленинграде.

Сейчас, по её словам, учёные продолжают выводить новые сорта сельхозкультур, семена высших репродукций.

«Институты готовы включиться в производство семян отечественных сортов для товарных посевов (именно в этом звене, ранее отданном на «регулирование рынку», и образовалось слабое место), но им нужна поддержка как сельхозпроизводителям. На федеральном уровне принимаются соответствующие меры, но на местах именно региональные власти лучше всех знают, семена каких культур нужны сельхозпроизводителям для поддержания продовольственной безопасности. Поэтому сейчас всё упирается в позицию местных властей», — говорит Хлёсткина.

Глава ВИР отмечает, что регионы до недавнего времени не очень активно сотрудничали с научными институтами, поскольку были в достатке импортные семена.

«Сейчас самое время вместе с учёными быстро наладить производство отечественных семян. Будет взаимопонимание с регионами — будут семена», — уверена Хлёсткина.

Она рассказывает, что в Дагестане руководство республики несколько лет поддерживает опытную станцию ВИР. Благодаря помощи учёных уже удалось вдвое увеличить количество семян, которые производят в республике.

Фермер из Подмосковья Александр Почепцов рассказывает RT, что буквально на днях местные чиновники предлагали помочь ему с семенами.

«Неделю назад позвонили из администрации, спрашивали, нужны ли семена, но я сам справляюсь. В первую очередь мы выращиваем овёс и ячмень на корм скоту, с этим проблем нет», — рассказывает он RT.

При этом Почепцов признаётся, что с овощами сложилась «экстраординарная ситуация» и надо будет приложить заметные усилия, чтобы не зависеть от западных поставщиков.

«Есть селекционеры, но должна быть большая поддержка со стороны государства, чтобы наладить полноценную работу в масштабах всей страны», — отмечает он.

В свою очередь в Минсельхозе RT заявили, что на федеральном уровне семеноводам будет оказана поддержка в виде льготного кредитования и субсидирования затрат на строительство селекционно-семеноводческих центров.