«У любого есть право украшать свою продукцию патриотическими символами»: предприниматели заинтересовались брендами V и Z

На фоне проведения российской спецоперации на Украине представители бизнеса стали использовать в работе символы V и Z. Многие предприниматели украшают ими свои автопарки и витрины, а некоторые даже пытаются регистрировать товарные знаки в виде стилизованных букв V и Z. Однако, как поясняют эксперты, получить исключительные права на использование этих символов фактически невозможно.

После начала спецоперации по защите Донбасса в Роспатент стали поступать десятки заявок на регистрацию различных товарных знаков с использованием символов V и Z. Об этом свидетельствуют данные базы Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Так, согласно одной из заявок, знаменитое предприятие «Уралвагонзавод» сейчас регистрирует новую торговую марку «УралVaгонZавод», где латинские буквы выполнены в виде георгиевских лент. Судя по всему, там задумались о выпуске сувенирной продукции — регистрация заявлена для ряда категорий товаров, включая флаги, магниты, игрушки, зажигалки и одежду.

«Пока трудно сказать, как конкретно будут монетизировать этот бренд. Думаю, в первую очередь они решили показать свою позицию, что в данном случае совершенно логично. Опять же, имеет смысл защититься от «пиратов», которые вполне могут наладить выпуск контрафакта с этой символикой», — рассказал в беседе с RT президент «Первой патентной компании» Анатолий Аронов.

Согласно базе данных Роспатента, компания «Байкал-Инвест» — производитель водки «Путинка» — тоже патентует новые этикетки с лозунгами «Своих не бросаем» (с Z в центре) и «Сила V Правде». Белгородская компания «Белвино» по классу алкогольной продукции регистрирует торговый знак ВZVОД.

«Для алкогольных брендов это хорошая идея. Видно, что решение продуманное. Защита интеллектуальной собственности — первый шаг, если планируется создать новый бренд. Для его развития нужны серьёзные инвестиции, поэтому предпринимателям нужны гарантии, что идею не украдут. Такую защиту как раз даст регистрация товарного знака», — рассуждает Аронов.

Нездоровые спекуляции

Впрочем, большая часть заявителей — индивидуальные предприниматели, которые пытаются зарегистрировать символы V и Z как по отдельности, так и в самых неожиданных сочетаниях. Например, некто Виктор Лобанов подал заявку на регистрацию изображения Z по огромному количеству классов товаров, связанных с парфюмерией и бытовой химией (от духов до препаратов для удаления ржавчины). А индивидуальный предприниматель из Приморского края Оксана Усова решила получить права на товарный знак «Zапрещёнка», причём почти для всех товаров и услуг — от авторучек до организации гостиниц и столовых.

Алексей Туренко подал заявку на регистрацию знака Z в характерных цветах Макдоналдса (жёлтая буква на красном фоне) для общепита и различной еды. Это не единственный предприниматель, который решил обыграть тему с западными брендами. Также в базе Роспатента есть заявка на регистрацию знака NeZpresso — явная отсылка к продукции бренда Nespresso компании Nestlé. При этом заявитель не ограничился сферой кофе. Судя по его заявке, он планирует выпускать под этим брендом огромное количество самых неожиданных товаров, включая 3D-биопринтеры, сварочные маски, машины для изготовления стереотипов, цифровые фоторамки, штативы для фотоаппаратов и многое другое.

Как отмечает Анатолий Аронов, уже само оформление подобных заявок говорит о том, что никто всерьёз не думал о работе с брендами.

«Большинство заявок от индивидуальных предпринимателей, которые хотят сразу всё и по всем классам зарегистрировать. У людей нет даже примерного плана, как и что они будут с этим делать. Просто воздух и хайп. Беда в том, что подать заявку может любой и совершенно бесплатно. Поэтому многие это используют просто ради привлечения внимания и даже положенную пошлину не платят, потому что этот знак им, в принципе, не нужен», — объяснил собеседник RT.

Ольга Плясунова, патентный поверенный и руководитель отдела товарных знаков компании «Зуйков и партнёры», уточнила, что такие заявки пошли на фоне новостей об уходе с рынка западных компаний. Однако, по её словам, надо понимать, что несмотря на громкие заявления, все западные гиганты сохранили правовую защиту своих брендов, поэтому никто не даст регистрировать пародийные товарные знаки.

«Такую активизацию мы всегда наблюдаем на фоне громких событий. Надо понимать, что все знаки зарегистрированы и их никто не отменял. Есть критерий, по которому им откажут, — введение потребителя в заблуждение. Если знак похож, например, на логотип Макдоналдса, обратят внимание, что он вызывает у потребителей ложные ассоциации», — считает она.

Регистрируют целыми фразами

Также появилось немало желающих зарегистрировать популярные хэштеги. Например, барнаульская компания «Гарант Союз» решила зарегистрировать символ Z по огромному классу товаров, а также Z в окружении трёх фраз #своихнебросаем, #мненестыдно и #ярусский.

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Глава компании Максим Павлинов, честно признался журналистам издания Daily Storm, что не думал, что дальше делать с этими знаками. По его словам, он таким образом решил поддержать войска, а также защитить эти фразы от несанкционированного использования. Однако вряд ли ему или любому другому заявителю удастся получить исключительные права на эти лозунги, отмечают эксперты.

«Если это общепринятая фраза, которой все пользуются, она не обладает различительной способностью. Такому заявителю откажут, если он не сможет доказать, что придумал эти лозунги. То же самое с буквами. Должно быть уникальное графическое изображение. Если это просто буква, то надо доказать, что она приобрела различительную способность именно для этого товара и услуги. Учитывая, что конкретные товары с этими брендами заявители ещё не стали выпускать, сомнительно, что это удастся сделать», — объясняет Плясунова.

При этом Анатолий Аронов уточняет, что отказ в регистрации товарного знака не помешает предпринимателям наносить символы и лозунги на свою продукцию.

«Регистрация означает, что у обладателя товарного знака есть на него права и никто больше не может им пользоваться в той же сфере. Это логично, когда речь идёт об уникальном продукте, бренде, на развитие которого потрачены усилия. Но сейчас это больше похоже на пиратство: кто-то хочет прибрать к рукам любимые народом символы, в которые он ничего не вложил. Роспатент этого не допустит, у любого есть право украшать свою продукцию патриотическими лозунгами», — говорит Аронов.

Он отмечает, что создать популярный бренд — это не просто оформить заявку. Нужны большие расходы на производство и маркетинг. «Большинство заявок совершенно пустые. Чтобы привлечь к себе внимание, чтобы СМИ новость подхватили, это прекрасно работает. Но надо понимать, зачем это делается, и не вестись на подобные новости», — говорит он.

По мнению специалистов, большинство подобных заявок просто не зарегистрируют. Но это никак не помешает бизнесменам, которые хотят продемонстрировать свою позицию, наносить на продукцию или использовать в оформлении торговых площадей патриотические символы, которые уже стали общеупотребительными. Разрешение Роспатента для этого не нужно.