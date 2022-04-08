США сняли антироссийские санкции против телекоммуникационного и интернет-оборудования

Министерство финансов США исключило из-под антироссийских санкций телекоммуникационное оборудование и ряд интернет-технологий.

Об этом сообщается в генеральной лицензии финансового ведомства.

«Разрешаются все операции, которые совершаются в обычном порядке и необходимы для получения или передачи телекоммуникаций с участием Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Минфин США снял ограничение на экспорт в Россию услуг, программного обеспечения, аппаратных средств или технологий, «связанных с общением через интернет, таким как обмен мгновенными сообщениями, видеоконференции, чат и электронная почта, социальные сети, обмен фотографиями, фильмами и документами, просмотр веб-страниц, ведение блогов, веб-хостинг и услуги по регистрации доменных имен, которые были запрещены положением о санкциях за вредоносную иностранную деятельность России».

10 марта российское правительство определило перечень ранее ввезённых в Россию из-за рубежа товаров и оборудования, которые временно запрещается вывозить из страны.

В частности, в перечень включены технологическое, телекоммуникационное оборудование и электрическая аппаратура.