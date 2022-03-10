Кабмин определил более 200 наименований товаров, временно запрещённых к вывозу из России

Российское правительство определило перечень ранее ввезённых в Россию из-за рубежа товаров и оборудования, которые временно запрещается вывозить из страны.

«В перечень включено технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника, электрическая аппаратура — всего более 200 наименований товаров», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Решение будет действовать до конца 2022 года.

Ранее в Министерстве промышленности и торговли России предложили запретить до конца 2022 года экспорт древесины и некоторых изделий, изготовленных из неё, в США, страны Евросоюза и другие недружественные государства.

25 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что пакет санкций Евросоюза затронет 70% российского банковского рынка и ключевые госкомпании.

По её словам, другим важным компонентом санкционного пакета станет рестрикция в энергетической сфере.

Страны Евросоюза согласовали санкции в отношении России в финансовом, энергетическом, транспортном секторах, а также по визовым вопросам.