Минпромторг предложил запретить экспорт древесины в США и страны ЕС
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Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В том числе это касается берёзовой древесины, фанерного кряжа и топливной щепы.
«Запрет коснётся вошедших в перечень недружественных государств, включая США и страны Европейского союза», — заявили в министерстве.
В Минпромторге объяснили, что это позволит гарантированно обеспечить потребности российского рынка в доступном сырье и стимулировать увеличение глубины переработки древесины в России.
Ранее правительство утвердило правила сделок с компаниями из недружественных России стран.