Минпромторг предложил запретить экспорт древесины в США и страны ЕС

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В Министерстве промышленности и торговли России предложили запретить до конца 2022 года экспорт древесины и некоторых изделий, изготовленных из неё, в США, страны Евросоюза и другие недружественные государства.
Минпромторг предложил запретить экспорт древесины в США и страны ЕС
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Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В том числе это касается берёзовой древесины, фанерного кряжа и топливной щепы.

«Запрет коснётся вошедших в перечень недружественных государств, включая США и страны Европейского союза», — заявили в министерстве.

В Минпромторге объяснили, что это позволит гарантированно обеспечить потребности российского рынка в доступном сырье и стимулировать увеличение глубины переработки древесины в России.

Ранее правительство утвердило правила сделок с компаниями из недружественных России стран.

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