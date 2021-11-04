«Индейцы не боялись смерти»: как Битва тысячи убитых стала одним из самых тяжёлых поражений в истории американской армии

230 лет назад произошло сражение, известное как Разгром Сент-Клэра или Битва тысячи убитых. За один день в бою с воинами Северо-Западной индейской конфедерации армия США потеряла почти четверть своего состава. Это военное поражение считается одним из самых тяжёлых в истории Соединённых Штатов. Однако остановить экспансию США на земли коренного населения победа индейских воинов не смогла.

4 ноября 1791 года произошло сражение, известное как Разгром Сент-Клэра или Битва тысячи убитых. Оно считается одним из наиболее масштабных поражений армии США в истории. Потери американцев историки оценивают примерно в 90% от общего числа военнослужащих, участвовавших в сражении на стороне США.

Северо-западная индейская война

В 1783 году завершилась Война за независимость США. Победа американских колонистов над своей бывшей метрополией была закреплена Версальским мирным договором. Однако, несмотря на формальное окончание боевых действий, территориальные споры между Соединёнными Штатами, Великобританией и местными индейскими народами исчерпаны не были. Проблема возникла, в частности, из-за формально отошедших к США земель в районе Великих озёр, на которых американские власти в дальнейшем создали особое административное формирование — так называемую Северо-Западную территорию.

«Британцы не желали покидать свои форты к северо-западу от реки Огайо. Чтобы осложнить переговорный процесс по урегулированию вопроса о спорных территориях или вообще заставить американцев от них отказаться, англичане побуждали индейские племена воевать с американскими колонистами», — рассказал в беседе с RT историк и писатель Алексей Стёпкин.

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При этом, по словам генерального директора Латиноамериканского культурного центра имени Уго Чавеса Егора Лидовского, индейцев не устраивала сама формулировка вопроса о том, что белые делят их земли. Ситуация осложнялась тем, что власти США, стремясь решить острые экономические проблемы новосозданного государства, начали продавать заселённые индейцами и фактически не контролируемые Соединёнными Штатами земли американским поселенцам.

«Индейцы, которые были коренными жителями этих мест, не воспринимали происходящее. Чтобы отстоять право и дальше жить на своей земле, они объединились в конфедерацию, известную в исторической литературе как Западная или Северо-Западная. В её состав вошли майами, шауни, делавары, потаватоми и другие народы», — пояснил Лидовской.

Как отметил в разговоре с RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, власти Соединённых Штатов, захватывая новые территории, с мнением индейцев считаться были не намерены.

Война за независимость США. Эпизоды

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«Освоение территорий Северной Америки сопровождалось зачисткой их от коренных народов. Земля воспринималась индейцами не просто как жизненное пространство — она имела для них сакральный смысл. Но американцы старались показать индейцам, кто в доме хозяин, и даже не ставили вопрос о мирном сосуществовании», — заявил Васильев.

Данные противоречия, по словам экспертов, привели к началу так называемой Северо-западной индейской войны, хронологические рамки которой достаточно условны. Одни историки приписывают к ней все столкновения в районе Великих озёр с 1785 по 1815 год, другие ограничивают её 1790—1795 годами, когда произошли ключевые события, определившие судьбу Северо-Западной территории.

Как отмечают историки, наиболее ярким лидером Северо-Западной индейской конфедерации стал вождь майами Маленькая Черепаха. Ранее он воевал в рядах британской армии против американцев и хорошо разбирался в европейском военном искусстве. Партизанские действия индейцев во второй половине 1780-х годов стоили жизни примерно 1,5 тыс. американских поселенцев.

Маленькая Черепаха

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В 1790 году против индейцев был направлен карательный отряд более чем из тысячи солдат под командованием бригадного генерала Джозайи Хармара. Однако, по словам экспертов, Хармар действовал достаточно неумело и отступил, понеся крупные потери. Тогда американские власти поручили руководить военными действиями против индейцев бригадному генералу Артуру Сент-Клэру, губернатору Северо-Западной территории.

Разгром Сент-Клэра

По словам экспертов, Сент-Клэр планировал собрать против индейцев отряд общей численностью около 4 тыс. человек, однако замысел ему удалось реализовать только наполовину. Под его командованием оказались около 600 военнослужащих регулярной армии США, которая на тот момент была весьма малочисленной, столько же милиционеров-добровольцев и порядка 800 призывников-ополченцев, мобилизованных на полгода. Кроме того, за войском Сент-Клэра следовало некоторое количество гражданских обозников — представителей обслуживающего персонала и членов солдатских семей.

В сентябре 1791 года Сент-Клэр вторгся на индейские земли. Из-за необходимости прокладывать дорогу в условиях дикой природы его отряд продвигался очень медленно. Как отмечают историки, разведка у Сент-Клэра была организована плохо и он вёл свои войска вперёд практически вслепую, в то время как индейцы с первых дней вторжения тщательно за ним следили. К тому же погодные условия были для американцев неблагоприятными. Легко одетые военные плохо переносили дожди и холод.

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Во время похода истёк срок, на который были изначально мобилизованы ополченцы. Часть призывников бросили отряд Сент-Клэра и отправились домой. Некоторые участники похода просто дезертировали. Чтобы остановить бегство бойцов и защитить пути снабжения, Сент-Клэру пришлось отвлечь от боевых задач часть опытных солдат.

В начале ноября численность отряда, сопровождавшего Сент-Клэра, по разным оценкам, составляла 1,1—1,4 тыс. человек, включая гражданских обозников. Среди них, по словам историков, оставалось 868 солдат и 52 офицера.

Численность войска Маленькой Черепахи в это время, напротив, росла. К его отряду, насчитывающему около 700 воинов, присоединились несколько сот шауни, делаваров, потаватоми и других союзников. Как отмечают историки, по численности индейцы превосходили силы Сент-Клэра.

Артур Сент-Клэр

© Wikimedia

Однако, по словам Владимира Васильева, американцы имели значительное преимущество в вооружении, у них были даже артиллерийские орудия. Но индейцы хорошо знали местность и были гораздо лучше мотивированы.

3 ноября отряд Сент-Клэра разбил лагерь на реке Уобаш. Действовавшие в авангарде военнослужащие доложили командованию, что в районе лагеря находятся значительные силы индейцев, готовящихся к бою. Однако офицеры даже не потрудились разбудить Сент-Клэра, чтобы сообщить ему эту новость.

На следующее утро, 4 ноября 1791 года, индейцы окружили американцев и пошли в атаку, которую возглавил Маленькая Черепаха. Американские ополченцы начали разбегаться. Организованное сопротивление индейским воинам оказывали преимущественно военнослужащие регулярной армии. Причём пушки они использовать полноценно не могли. Артиллеристов индейцы уничтожили в первую очередь.

Разгром Сент-Клэра. Эпизод

© www.army.mil

Сент-Клэр лично командовал остатками своего отряда. После трёхчасового боя он осознал безнадёжность положения и приказал отступать. По словам Алексея Стёпкина, общие потери американского отряда составили свыше 900 человек. В том числе были перебиты почти все гражданские, сопровождавшие отряд Сент-Клэра.

«Всего за день немногочисленная в то время армия США сократилась почти на четверть. В относительных величинах отряд Сент-Клэра потерял около 90% от своего состава. Считается, что в процентном соотношении это самые высокие потери армии США за всю её историю. Целыми и невредимыми, по некоторым данным, остались всего 24 человека, включая самого Сент-Клэра», — подчеркнул Стёпкин.

Разгром Сент-Клэра. План сражения

© www.army.mil

Как отметил Владимир Васильев, основным залогом победы индейцев над отрядом Сент-Клэра стал моральный фактор.

«Индейцы использовали такое преимущество, как боевой дух. Они верили, что за ними стоят некие духовные силы, и не боялись смерти. Это определяло их отвагу и желание сражаться до последнего», — отметил эксперт.

По словам Егора Лидовского, масштабы поражения шокировали руководство США и подтолкнули его к реформированию вооружённых сил. При этом самого Сент-Клэра решили не наказывать. Когда расследованием событий на реке Уобаш занялся конгресс, исполнительные власти отказались предоставить парламентариям материалы о походе, сославшись на соображения национальной безопасности. Как отмечают эксперты, это заложило основу для возникновения в Соединённых Штатах института, известного как исполнительная привилегия. Он подразумевает право президента не предоставлять конгрессу материалы, являющиеся государственной либо военной тайной.

Гринвилльский договор

© digitalcollection.chicagohistory.org

Как отметил Алексей Стёпкин, победа над Сент-Клэром дала индейцам лишь временную отсрочку. В 1794 году войска индейской конфедерации были разгромлены, а в августе 1795-го американцы вынудили индейцев подписать Гринвилльский договор, передававший США обширные земли в районе Великих озёр.

«Поражение Сент-Клэра не изменило общий ход событий. Американцы добились жестокого реванша и продолжили экспансию до тех пор, пока не захватили все индейские земли», — подытожил Владимир Васильев.