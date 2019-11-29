Бойня на Сэнд-Крик: как американские военные напали на индейских мирных жителей в Колорадо

155 лет назад на территории Колорадо произошли события, известные как Бойня на Сэнд-Крик. Около 700 американских военных под командованием Джона Чивингтона атаковали лагерь индейцев из народов шайенов и арапахов, находившихся в состоянии мира с правительством Соединённых Штатов. Жертвами налёта в большинстве случаев были женщины и дети. Американские солдаты снимали скальп с убитых и вырезали у них органы — на сувениры. Участников нападения озлобили налёты молодых индейских воинов на поселения белых. Однако, по словам экспертов, индейские набеги были спровоцированы именно вторжением американцев на земли, принадлежавшие шайенам и арапахам.

Массовое переселение выходцев из Европы в Северную Америку началось в XVII веке. Уровень социально-экономического развития коренного населения континента в то время был неравномерным: одни жили за счёт охоты и собирательства, другие создали общества со сложной социальной иерархией и налаживали прогрессивное аграрное производство.

«Индейские народы, жившие в юго-восточной части современных США, были буквально в шаге от создания собственной государственности», — рассказал RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.

Однако, по словам эксперта, в военно-техническом плане североамериканские индейцы существенно отставали от европейцев.

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«Европейцы владели огнестрельным оружием и навыками продвинутой дипломатии, позволявшей сталкивать племена между собой. Они активно использовали для отъёма земли у индейцев обманные договоры, заключаемые с вождями, не имеющими соответствующих полномочий или не понимающими, о чем идёт речь в документах. Ко всему прочему, коренные американцы умирали от европейских болезней, к которым у них не было иммунитета. В итоге выходцы из Европы полностью уничтожили одни народы и оттеснили вглубь континента другие», — рассказал эксперт.

В XVII—XVIII столетиях переговоры с индейцами о правах на землю вели представители власти разных уровней и даже частные лица. Однако вскоре после создания США официальный Вашингтон принял ряд нормативных актов, направленных на то, чтобы сделать земельные сделки с индейцами исключительным правом центрального правительства Соединённых Штатов.

В 1823 году верховный суд США объявил индейские земли никому не принадлежащими и постановил, что они должны быть переданы белым колонизаторам, первыми заявившим о своих правах на них. А в 1830 году в Соединённых Штатах был принят закон о переселении индейцев. С этого момента общины коренных американцев полностью утрачивали права на плодородные земли вдоль восточного побережья США и подлежали перемещению на засушливые территории к западу от реки Миссисипи. Одни индейцы согласились покинуть родные места под политическим давлением вашингтонской администрации, другие были выдворены со своих земель в результате войн.

В начале XIX столетия власти США приобрели у Франции права на Луизиану и примыкающие к ней территории в центральной части Северной Америки. Однако на протяжении десятилетий на территорию лежащих к западу от Миссисипи Великих равнин проникали преимущественно торговцы и исследователи. Местные индейцы жили, даже не подозревая о претензиях властей США на их земли.

Предыстория конфликта

Одним из сильных и многочисленных индейских народов, проживавших на Великих равнинах, являлись шайены. Их многолетними союзниками были индейцы арапахи. Первые контакты шайенов с белыми относятся к XVII столетию, однако долгое время они не имели регулярного характера. Только в 1825 году правительственная комиссия, посетившая Великие равнины, от имени властей США заключила с шайенами договор о дружбе и торговле.

В 1849 году значительная часть народа шайенов вымерла от холеры, которой они предположительно заразились от белых торговцев.

Индейцы Великих равнин постоянно вели межплеменные войны, в ходе которых время от времени страдали белые торговцы и мигранты, следующие на тихоокеанское побережье Северной Америки. В 1851 году власти США подписали с основными индейскими народами, живущими в прериях, договор о распределении между ними территорий и определении границ. За шайенами Вашингтон признал право на значительную часть земель современных штатов Колорадо и Канзас.

Битва между белыми колонизаторами Северной Америки и индейцами

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Однако в 1850-х годах в Скалистых горах было найдено золото. Это привело к золотой лихорадке, вспыхнувшей летом 1858 года. Золотоискатели начали массово вторгаться на земли шайенов. Произошло несколько столкновений шайенских воинов со старателями и солдатами. В 1861 году часть вождей шайенов подписали с представителями правительства США в Форт-Уайзе договор, согласно которому принадлежащие их народу земли сокращались примерно в 13 раз. Этот документ расколол племя. Часть шайенов, особенно молодые воины, посчитали договор неправомочным и отказались его выполнять.

По словам Андрея Кошкина, ответом на экспансию, военно-политическое давление и захват земель со стороны американской администрации стали налёты индейцев прерий на евроамериканцев.

«Так постепенно стал раскручиваться маховик насилия», — подчеркнул эксперт.

«В ходе налётов молодые воины проявляли жестокость, совершая убийства, грабежи и изнасилования. Тела убитых привозили в Денвер, и это вызывало у местного белого населения чувство озлобленности», — рассказал в беседе с RT писатель и историк-индеанист Юрий Стукалин.

«Убивать и скальпировать всех»

В 1861 году, после начала Гражданской войны в США, на территории Колорадо был запущен процесс формирования воинских частей из числа местных добровольцев. Одним из руководителей волонтёров стал бывший пастор Методистской церкви Джон Чивингтон. Изначально ему предлагали пост военного капеллана, но он отказался, заявив, что лично желает принимать участие в боевых действиях. Он отличился в боях с силами Конфедерации. Весной 1862 года ему присвоили звание полковника, вскоре после этого его отправили для несения охранной службы в Колорадо.

Джон Чивингтон

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Джон Чивингтон был крайне агрессивно настроен по отношению к индейцам.

«Убивать и скальпировать всех, больших и маленьких, — из гнид вырастают вши», — заявил он, выступая однажды в Денвере.

Военные под командованием Чивингтона, заручившись поддержкой местных властей, стали проводить против шайенов и их союзников карательные акции. Формальным поводом для них были обвинения в угоне скота.

Часть шайенских вождей не желали войны с белыми и инициировали мирные переговоры. Среди них были вожди Чёрный Котёл и Белая Антилопа. В июле 1864 года губернатор Колорадо Джон Эванс отправил участникам мирных переговоров указание прибыть вместе со своими людьми к форту Лайон, где армия гарантировала им безопасность. Чёрный Котёл и ещё несколько индейских лидеров выполнили требование американцев, однако осенью 1864 года власти США попросили их переместить лагерь на несколько десятков километров, к реке Сэнд-Крик. Чтобы избежать недоразумений, Чёрному Котлу посоветовали поднять над своей палаткой флаг Соединённых Штатов. Вождь к этой рекомендации прислушался.

В начале ноября 1864 года власти Колорадо сменили командование базы в форте Лайон. Её начальником стал майор Скотт Антони, также негативно настроенный по отношению к индейцам. 27 ноября в форт прибыли около 600 солдат под командованием Джона Чивингтона, заявившего о намерении «утопить в крови» шайенов. Антони поддержал его и предоставил в распоряжение полковника ещё около ста военных. Часть офицеров выступили против убийства мирных шайенов, однако Чивингтон пригрозил им трибуналом за неповиновение. На следующий день колонна из 700 солдат выдвинулась в сторону лагеря на Сэнд-Крик.

Бойня на Сэнд-Крик

«Лагерь индейцев на Сэнд-Крик был неоднороден. По сути, это были несколько рядом стоящих лагерей, находящихся под руководством разных вождей. Если одни из них действительно не воевали, то другие склонились к миру из-за неудачно сложившейся для них ситуации и погодных условий — приближающейся зимы», — рассказал Юрий Стукалин.

Большинство шайенских мужчин в эти дни были на охоте. В лагерях остались в основном женщины и дети.

29 ноября 1864 года колонна полковника Джона Чивингтона подошла к лагерю шайенов. Услышав топот сотен лошадей, индейцы выскакивали из своих палаток и собирались вокруг Чёрного Котла, поднявшего в знак мира американский государственный и белый флаги.

Кавалерия под командованием генерала Джорджа Армстронга Кастера во время нападения на лагерь Чёрного Котла, вождя племени

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Несмотря на отсутствие признаков агрессии со стороны шайенов, солдаты открыли по ним огонь. Позже очевидцы расскажут, что военные не жалели ни стариков, ни женщин, ни детей. Беременным женщинам они вспарывали животы, маленьких детей использовали в качестве мишеней, а вождю Белой Антилопе отрезали гениталии, чтобы сделать их них кисет для табака. Убитым шайенам обрубали пальцы, чтобы снять с них кольца. Всех убитых скальпировали.

Часть жителей лагерей на Сэнд-Крик разбежалась по равнине, некоторые из них стали рыть возле ручья окопы, чтобы дать отпор нападавшим. Когда в лагерях не осталось живых индейцев, военные отступили, добив раненых, разорив палатки и угнав лошадей, принадлежавших шайенам.

Последствия событий на Сэнд-Крик

Свои действия Чивингтон назвал крупной победой и указал в отчётах, что уничтожил от 500 до 600 индейских воинов.

Памятник в Колорадо

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Однако вскоре общественности стали известны и альтернативные точки зрения на эти события. Солдаты Чивингтона хвастали в салунах Денвера скальпами и вырезанными из животов индейских женщин неродившимися детьми. Несогласные с действиями Чивингтона офицеры докладывали по инстанциям о том, что видели своими глазами. Началось независимое расследование, показавшее, что жертвами нападения Чивингтона стали более ста женщин и детей и всего несколько десятков мужчин. При этом 24 человека из отряда Чивингтона были убиты, 52 получили ранения. По одной версии, военным дали отпор пришедшие в себя шайены, согласно другой, разгорячившиеся алкоголем перед нападением на индейцев бойцы Чивингтона сами нечаянно поубивали своих товарищей.

Под давлением общественности американскому Объединённому комитету по ведению войны пришлось проводить расследование деятельности Чивингтона. Выводы следствия были не в пользу полковника. Однако в 1865 году он уволился из армии, и его преступления не могли больше быть предметом разбирательств военного трибунала. Кроме того, они подпадали под действие амнистии, объявленной по итогам Гражданской войны. Поэтому никакой ответственности Чивингтон не понёс.

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Однако из-за резонанса, вызванного событиями на Сэнд-Крик, он не смог баллотироваться в законодательные органы власти. Но спокойно работал редактором газеты и заместителем шерифа, дожив до 73 лет.

«За несколько часов безумства при Сэнд-Крик Чивингтон и его солдаты либо убили, либо уничтожили авторитет всех тех вождей шайенов и арапахов, кто поддерживал мир с белыми людьми», — написал в своей книге «Схороните моё сердце у Вундед-Ни» американский писатель и историк Ди Браун.

Воины шайенов, выступавшие за боевые действия против белых, получили серьёзный довод в поддержку своих убеждений. Объединившись с индейцами лакота, они сражались против армии США ещё более десяти лет.

Спасшийся в ходе событий на Сэнд-Крик Черный Котёл менее чем через год заключил новый мирный договор с американцами. Но, несмотря на верность взятым на себя обязательствам, вождь был убит американскими военными 27 ноября 1868 года.

«Хотя войны властей США с индейцами часто называют геноцидом, нужно отметить, что глобальной цели именно уничтожить коренное население континента у Вашингтона не было. Американцы смотрели на вещи более прагматично. Им нужны были земли и другие природные ресурсы. На этом фоне индейцев они рассматривали просто как помеху, подлежащую устранению любыми средствами. Таким образом уничтожение и вытеснение коренного населения стало залогом создания американской государственности», — подытожил Андрей Кошкин.