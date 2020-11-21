«Эксплуатация целого материка»: как началась колонизация Северной Америки

400 лет назад у побережья Северной Америки стало на якорь английское судно «Мейфлауэр», доставившее из Европы группу английских протестантов. По словам экспертов, именно это событие стало точкой отсчёта периода целенаправленной колонизации территории современных США. Отдельные английские поселения на Северо-Американском континенте существовали и ранее, но иммиграция британцев стала массовой после основания пассажирами «Мейфлауэра» Плимутской колонии. Как отмечают историки, колонисты отбирали у индейцев земли преимущественно силой и подвергали геноциду коренное население.

21 ноября 1620 года английское судно «Мейфлауэр» причалило к берегу Северной Америки в районе Плимутской скалы. Этот момент многие историки считают началом целенаправленной колонизации территории современных США.

«Ехали отбирать землю»

«Англичане довольно долго вынашивали планы колонизации Северной Америки, но не могли там закрепиться. По тем или иным причинам долговременные поселения у них основать не получалось», — рассказал в беседе с RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

Он напомнил, что первые британские экспедиции исследовали берега Северной Америки ещё в конце XV века. Однако несколько последующих десятилетий континент осваивали преимущественно испанские и французские путешественники.

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В начале XVII века в Англии появились компании, планировавшие поставить колонизацию Северной Америки на коммерческую основу, а в 1607 году было создано поселение Джеймстаун. Однако, как отметил Кошкин, дела у первых колоний на территории современной Вирджинии шли достаточно тяжело из-за нехватки продовольствия, болезней, давления со стороны индейцев.

«Американские колонии находились вдали от метрополии. Не все места, в которых переселенцы пытались высаживаться, были подходящими для их целей. Страдало снабжение, люди нуждались абсолютно во всём, в том числе и в продуктах», — рассказал RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

По словам Андрея Кошкина, в 1620 году группа английских протестантов, называвших себя пилигримами, получила право на землю в Северной Америке. На борту судна «Мейфлауэр» отправились более ста человек. Из-за тяжёлых погодных условий судно после двухмесячного плавания отклонилось к северу и вышло к побережью Северной Америки в районе современного города Плимут.

«Мэйфлауэр» в гавани Плимута

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21 ноября 1620 года «Мейфлауэр» бросил якорь в районе Плимутской скалы. В тот же день находившиеся на борту совершеннолетние мужчины подписали так называемое Мэйфлауэрское соглашение, договорившись объединиться в «гражданский политический организм» и пообещав подчиняться общим законам.

Несколько дней спустя пилигримы высадились на берег, где сразу же возник конфликт с индейцами. Однако европейцы смогли взять в нём верх благодаря огнестрельному оружию.

«В современной американской мифологии пилигримов часто изображают благородными, высоконравственными людьми. Однако объективно дело обстоит не совсем так. К этому времени в Европе уже чётко понимали, что Америка густо заселена людьми, находящимися на достаточно высоком уровне общественного развития. А значит, переселенцы осознанно ехали отбирать у законных владельцев землю с оружием в руках», — подчеркнул Кошкин.

По его словам, в конечном итоге некоторые индейцы проявили благородство по отношению к пришельцам. Увидев, что путешественников немного и они плохо приспособлены к жизни на новом месте, несколько коренных американцев, в частности побывавший до этого в плену у английских моряков Сквонто, научили переселенцев добывать пищу и выступили посредниками в их отношениях с местными народами. В память об этих событиях в США отмечают праздник, известный как День благодарения.

«После основания пилигримами Плимутской колонии процесс колонизации Северной Америки британцами принял целенаправленный необратимый характер. Здесь имел место целый комплекс факторов: благополучное обустройство пилигримов, крупные европейские войны и религиозные гонения, из-за которых в Новый свет бежало больше людей, рост британского экспансионизма», — пояснил Кошкин.

Сквонто

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«Захватнический дух»

«Начался медленный, но верный процесс колонизации Северной Америки. При этом между переселенцами и местными жителями существовали культурные барьеры», — рассказал в разговоре с RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

Как отметил Андрей Кошкин, первые договорённости с индейцами о мире колонисты использовали для того, чтобы «накопить силы». В 1630-е годы они уничтожили значительную часть народа пекотов и развернули экспансию на земли коренных американцев. Уже к середине XVII века в Северную Америку переселились несколько десятков тысяч выходцев из Европы.

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«Нужно понимать, что это были в значительной мере довольно специфические люди, оказавшиеся в непростых жизненных обстоятельствах — обанкротившиеся авантюристы, жертвы религиозных гонений, преступники. Вместе их удерживали общие задачи и угрозы, а британская корона видела в них средство получения прибыли, что, кстати, переселенцам изначально не особо нравилось», — отметил эксперт.

Уже в XVII веке в Северной Америке образовалось 13 крупных колоний, занимавших примерно десятую часть современных США. К англичанам присоединялись немцы, шведы, французские гугеноты, поляки, итальянцы. В семьях первопоселенцев рождалось много детей, и это приводило к ещё более активной экспансии.

Помимо прямых захватов индейских земель, белые поселенцы прибегали и к дипломатии. Причём изначально договорённости с индейцами могли быть относительно честными. Так, видный британский общественный деятель и основатель колонии Пенсильвания Уильям Пенн начиная с 1682 года заключил ряд договоров с индейцами ленапе. Он полностью рассчитывался с ними за землю, не вторгался на их территории и лояльно относился к заходам индейцев на его участки. Однако уже дети Пенна начали прибегать к обману и манипуляциям. В частности, когда в договорах с коренными американцами использовалось усреднённое расстояние в «днях пути», англичане отмеряли его, запуская лучших бегунов по специально подготовленным дорогам.

Как отметил Андрей Кошкин, в XVIII столетии британские колонисты планомерно продвигались на запад. Помимо заключения подложных договоров, европейцы распространяли среди индейцев алкоголь и заражённые инфекциями предметы быта, а также стравливали племена между собой. Кроме того, в это время обострилось соперничество за североамериканские земли между европейскими державами.

Кавалерия США преследует индейцев, цветная литография 1899 года

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В XVI—XVIII веках ряд колоний на территории современной Канады и южной части США основала Франция. Они стали объектом соперничества между Лондоном и Парижем. В середине XVIII столетия британцы вытеснили французов с большей части территории Канады. Что же касается колоний на юго-востоке современных США, то часть из них Франция уступила британцам, а остальные передала Испании.

В 1773—1775 годах в британских колониях произошёл всплеск недовольства политикой официального Лондона.

«Все внешние связи и торговля колоний находились под контролем британской короны. Лондон регулировал цены на ряд популярных товаров. Эта монополия в конечном итоге привела к восстанию», — рассказал Юрий Рогулёв.

Вооружённые выступления колонистов вылились в Войну за независимость. В 1776 году была принята Декларация о независимости США, а в 1783 году по итогам тяжёлой войны Великобритании пришлось признать независимость Соединённых Штатов.

В 1800 году Испания под давлением Наполеона вернула Франции Луизиану — колонию в районе Миссисипи, границы которой были определены достаточно условно. В 1803 году Париж продал Луизиану Соединённым Штатам. В сделке речь шла о землях площадью 2,1 млн га — примерно в два раза больше территории США на тот момент. По словам экспертов, проживавшие на этих землях индейцы даже не подозревали, что их родина была продана.

С конца XVIII века центральные власти Соединённых Штатов установили монополию на договоры с индейцами о приобретении у них земли. С этого момента территориальные вопросы решали федеральные чиновники и армия. В 1823 году Верховный суд США объявил индейские земли «никому не принадлежащими». А в 1830 году был принят закон о переселении индейцев. Согласно этому документу, цивилизованные народы коренных американцев, которым Вашингтон ранее гарантировал права на их землю, были изгнаны на засушливые территории к западу от Миссисипи.

В 1846—1848 годах в результате американо-мексиканской войны США отошло более половины территории Мексики. Кроме того, в середине XIX века американцы начали интенсивно осваивать западное побережье континента, так как в Калифорнии было обнаружено золото. Когда «золотая лихорадка» сошла на нет, американцы остались на новых территориях. Захват лежащих в центре континента Великих равнин стал лишь вопросом времени. По словам Андрея Кошкина, индейцы прерий отчаянно сопротивлялись, но после строительства трансконтинентальной железной дороги и целенаправленного уничтожения бизонов у них не оставалось никаких шансов. В 1890 году индейские войны завершились, и вся материковая часть современных США перешла под контроль Вашингтона.

Памятник отцам-основателям в городе Плимут

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«Захватнический дух лежал в основе англосаксонской колонизации Северной Америки, а затем и расширения Соединённых Штатов. Он наложил сильный отпечаток на всю политическую психологию США, и его проявления заметны во внешней политике современного Вашингтона», — говорит Кошкин.

По оценкам историков, с момента основания США и до 1890 года у индейцев разными путями было отобрано около 600 млн га земли. Численность коренных народов за это время снизилась с примерно нескольких миллионов до 250 тыс. человек.

По словам директора международного некоммерческого фонда «Центр геополитических экспертиз» Валерия Коровина, «прибытие в Северную Америку отцов-пилигримов открыло эру колониальной эксплуатации целого материка со стороны европейских завоевателей, движимых жаждой наживы и обогащения».

«Они не считали коренных жителей США за людей из-за того, что те не принадлежали к их вере и цивилизации. Поэтому они и подверглись геноциду», — подытожил Коровин.