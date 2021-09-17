«Грабят и заставляют умирать с голоду»: РВИО опубликовало документы о массовой депортации немцев из послевоенной Польши

Российское военно-историческое общество обнародовало архивные документы о массовом переселении немцев из Польши после окончания Второй мировой войны. Тогда из страны были выдворены порядка 3,5 млн человек. При этом, вопреки договорённостям проводить переселение гуманным способом, польские власти допускали массовые случаи насилия в отношении интернированных. Свидетельства неподобающего отношения поляков к немцам доходили и до советских властей в Германии, которые не оставляли их без внимания и на разных уровнях пытались пресечь притеснение немецких граждан. Эксперты отмечают, что публикация таких документов помогает пролить свет на послевоенную действительность и ограничить попытки переписывания истории.

Российское военно-историческое общество опубликовало архивные документы, посвящённые массовому переселению немцев с территории послевоенной Польши, которое было организовано 75 лет назад в рамках декрета «об отделении немцев от польского народа». Утверждённый на конференции в Потсдаме в 1945 году Союзный контрольный совет по Германии получил международный мандат на депортацию во взаимодействии с польским, чехословацким и венгерским правительствами.

Как следует из опубликованных материалов, в плане, принятом советом в ноябре того же года, 3,5 млн немцев предписывалось покинуть Польшу и её новые территории, отошедшие Варшаве по итогам Второй мировой войны. В январе 1946 года был подписан англо-польско-советский меморандум о принципах переселения немцев «гуманитарным и организованным способом». В том же году Польша опубликовала декрет «об исключении из польского общества лиц немецкой национальности».

Таким образом, немцы на безальтернативной основе должны были покинуть свои жилища и следовать до советской и британской оккупационных зон в Германии. 2 млн переселенцев планировалось разместить в советской зоне, а 1,5 млн — в британской. Как уточняют в РВИО, с собой им дозволялось брать только 500 рейхсмарок на человека и «столько багажа, сколько они смогут поднять». При этом польские власти брали на себя обязательство обеспечить продовольственные и прочие нужды людей при нахождении на их территории. Однако на деле, как свидетельствуют архивные документы, происходило совершенно обратное. Уже в декабре 1945 года начальнику политического отдела Советской военной администрации в Германии Аркадию Соболеву был представлен рапорт начальника эшелона с немецкими переселенцами, в котором сообщалось о бесчинствах поляков на железнодорожном маршруте Кюстрин — Штаргард — Штеттин (Щецин).

«При следовании по территории Польши на станции Домб, 6 км от Штаргарда, было произведено нападение на эшелон польскими солдатами, вооружёнными автоматами, в количестве 20—25 человек. Отняли вещи у 1200 немцев... Во время грабежа стреляли вдоль эшелона, для того чтобы охрана не могла препятствовать... На станции Периц, на польской территории, тоже был произведён грабёж эшелона, было ограблено два вагона, отняты все вещи у немцев», — говорится в рапорте.

Помимо этого, начальник эшелона сообщил, что переселенцы рассказали ему, как поляки убеждали их оставлять все вещи в покидаемых квартирах, «иначе русские на границе всё отберут».

Рапорт советского начальника эшелона с переселенцами

О негуманном отношении поляков к немцам и нечеловеческих условиях содержания беженцев в переходных пунктах в январе 1946 года докладывал комиссар по эпидемиям города Лёкниц в земле Мекленбург — Передняя Померания доктор Зандер. По его словам, «переселенцы прибывают из польской оккупационной зоны настолько ограбленные, что почти голые». В частности, отмечал он, беженцы рассказывали ему, что в переходном лагере в Шойне (Штеттин) они были вынуждены ночевать в разрушенном здании сахарного завода на бетонном полу, а практически все их вещи были конфискованы.

«Последнюю тёплую одежду отнимают поляки в Шойне. Даже детей раздевают догола. Продовольствием они не снабжаются. К тому же они подвергаются неслыханным телесным мучениям со стороны польских солдат, которые в отдельности нельзя даже описать. В последние ночи было до 15 градусов холода», — сообщал Зандер.

«Лучше смерть в аду, чем возвращение в Штеттин»

Наряду с донесениями официальных лиц о бедственном положении переселенцев, РВИО обнародовало и документы с выдержками из писем самих немцев, которые в то время собирались органами военной цензуры в Германии. Согласно их данным, только с марта по апрель 1946 года были зафиксированы 97 писем с жалобами немецких граждан, выдворенных из Польши, на насилие и притеснение со стороны поляков.

«В период оккупации Силезии русскими людям там жилось хорошо, они не нуждались в продуктах питания и т. д. А с июля месяца, когда на их место пришли поляки, всё пошло колесом. В Бреслау поляки выгнали немцев из квартир, крадут мебель и бесплатно заставляют выполнять непосильную работу... Нельзя же Силезию превращать в камеру пыток! Увидев на улице раненого, поляки убивали его. Родственников умерших грабили прямо на кладбищах, отнимая у них, помимо платья, даже цветы и венки», — писал в марте один из жителей города Цвиккау в Саксонии, Петер-Павел Рихтер, кардиналу Конраду фон Прайсингу, епископу Берлина.

«Поляки жестоки, вы не представляете, как они мучают людей. Грабят и заставляют умирать с голоду. Штеттин стал городом смерти и самоубийств... Теперь Карл говорит: «Лучше смерть в аду, чем возвращение в Штеттин». Господство поляков ужасно», — говорится в письме Доры Клецин.

Письма немецких переселенцев

«Вся Силезия выглядит безотрадно. Немцы там только прозябают, продукты там не выдаются, дети попрошайничают на улице, взрослые пытаются работать у поляков или русских, а кто близок к голодной смерти, тот кончает жизнь самоубийством. Куда ни взглянешь, везде неизмеримые страдания: войско бездомных, голодающих, мёрзнущих, людей без занятий, разлучённых... И не знаешь, где закончится это перечисление», — отмечала Ютта Бернен.

В связи с подобными сообщениями советский посол в Польше Виктор Лебедев в шифртелеграмме Иосифу Сталину, а также руководству Наркомата иностранных дел СССР доложил о сделанном представлении польским властям о недопустимости негуманных условий, в которых осуществляется вывоз немецких переселенцев.

«Беруту и Вольскому я вручил перечень возмутительных фактов, сообщённых мне по телефону из Берлина, говорящих о недопустимости условий, в которых вывозятся немцы из Польши. Я получил заверение, что существующая практика будет резко изменена», — говорится в документе.

Как отметили в РВИО, наиболее массовое переселение немцев пришлось на 1946—1947 годы, когда Польшу покинули до 2,3 млн человек. При этом в докладных записках отражено ужасающее состояние людей, прибывавших в зону советской оккупации. Так, отмечалось, что переселенцы приезжают больными дизентерией, чесоткой, брюшным тифом, обмороженными из-за поездки в неотапливаемых вагонах и истощёнными.

«Если со стороны польских властей не будут приняты срочные и эффективные меры к устранению вышеперечисленных недостатков, противоречащих решению Потсдамской конференции о гуманном способе переселения и существующих соглашений об условиях переселения, мы будем вынуждены… ставить вопрос о прекращении приёма немцев из Польши в нашу зону», — следует из доклада начальника управления комендантской службы Советской военной администрации в Германии, гвардии генерал-майора Сергея Горохова, датированного декабрём 1946-го.

При этом отмечается, что поляки в первую очередь выдворяли из страны нетрудоспособных граждан. Так, по свидетельству советских офицеров, из Польши приходили эшелоны, полные женщин, детей и людей преклонного возраста. Трудоспособное немецкое население Варшава стремилась максимально долго удерживать на своих новых территориях из-за дефицита польских работников и необходимости восстанавливать хозяйство страны.

«Вызывает лишь сочувствие и сожаление»

По словам историков, опубликованные РВИО документы проливают свет на послевоенное отношение советских властей к побеждённым. Как рассказал RT член научного совета РВИО Юрий Никифоров, представленные бумаги прежде всего свидетельствуют о том, что официальные лица СССР на самых разных уровнях демонстрировали серьёзную обеспокоенность происходящим в Польше.

«Мы видим, что, передавая власть полякам, как это было предписано разного рода решениями, СССР не пытался отойти в сторону и мириться с вакханалией и насилием в отношении гражданского немецкого населения. Например, советский посол в Варшаве получал из центра директивы, указания обязательно делать внушения представителям польского правительства», — рассказал Никифоров.

Шифртелеграмма посла СССР в Польше Виктора Лебедева в НКИД СССР 16 декабря 1945 г.

Он подчеркнул, что в советской зоне оккупации Германии, принимая беженцев и депортированных, старались решать вопросы по их расселению и обустройству на новом месте.

«В целом изгнание немцев с Польши выглядит дико с точки зрения человечности. Это мародёрство, ограбления в отношении немецкого населения, физические страдания, унижения, гибель близких людей вызывает лишь сочувствие и сожаление», — отметил историк.

По его словам, работа с архивами в России ведётся на систематической, комплексной основе.

Аналогичной точки зрения придерживается и заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. Он констатировал, что обнародование архивных документов проливает свет на многие аспекты исторических событий, которые ранее замалчивались.

«Естественно, эта история не красит демократическое государство, коим позиционирует себя Польша. Ведь речь идёт о том, что масштабная депортация сочеталась с насильственными действиями в отношении этнических немцев со стороны поляков. В свою очередь, для Германии это трагедия. Но в условиях поствоенного периода немецкое общество старалось не думать об этом, просто забыть об этих эпизодах», — пояснил собеседник RT.

По его словам, данную тему не принято широко обсуждать и в современном западном обществе, чтобы не усугублять имеющиеся противоречия между той же Польшей и Германией. В частности, в Варшаве до сих пор считают актуальным вопрос репараций со стороны Берлина за причинённый ущерб в годы Второй мировой войны.

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«Дискуссия вокруг этой болезненной для многих темы может привести к масштабным негативным последствиям, ведь тогда придётся поднимать вопрос о том, каким образом проходил процесс депортации. А это, в свою очередь, неизбежно вызовет разговоры о массовых нарушениях прав человека со стороны польских властей и вопросы возможной реституции. В условиях непростых польско-германских взаимоотношений всё это в итоге может способствовать ослаблению геополитических связей внутри ЕС», — полагает эксперт.

Вместе с тем Шаповалов считает необходимым обнародовать документы такого рода в контексте попыток переписывания истории. По словам аналитика, у Запада вошло в привычку во всех бедах винить Советский Союз и закрывать глаза на беззаконие, которое совершали сами европейцы и в годы войны, и в послевоенный период.

«В этой целенаправленной кампании по фальсификации и переписыванию истории, которая призвана исказить историческое прошлое и превратить СССР из страны — победительницы фашистской Германии в пособника нацистов, для России важно сохранить историческую память, донести настоящую правду о тех или иных аспектах истории до каждого», — резюмировал Шаповалов.