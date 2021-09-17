РВИО опубликовало документы о депортации немцев из послевоенной Польши

Российское военно-историческое общество (РВИО) опубликовало документы о массовой депортации немцев из послевоенной Польши. Материалы опубликованы 17 сентября на портале История.РФ.

По данным РВИО, 75 лет назад, в сентябре 1946 года, правительство Польши издало

декрет «об отделении немцев от польского народа».

Отмечается, что на конференциях глав антигитлеровской коалиции были приняты решения об изменении границ Германии и депортации немцев из Польши для «долгосрочного и стабильного национально-территориального размежевания в Центральной и Восточной Европе, а также воссоздания Польши как мононационального государства».

«Хорошо известно, что депортация немцев с территорий, переданных в 1945 году под управление польской администрации, сопровождалась массовым насилием поляков в отношении немецкого гражданского населения», — заявили в РВИО.

Российское военно-историческое общество сообщило, что публикуемые архивные документы свидетельствуют о том, что советское правительство было «весьма обеспокоено неспособностью польских властей обеспечить выполнение решений Потсдамской конференции об организованном и гуманном переселении немцев», а также пыталось побудить польское правительство к решительному пресечению актов насилия в своей зоне ответственности.

В РВИО добавили, что продолжат работу по публикации документов, касающихся всех аспектов истории Великой Отечественной войны.

Ранее РВИО опубликовало рассекреченные документы о Смоленской битве.