РВИО опубликовало документы о депортации немцев из послевоенной Польши
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По данным РВИО, 75 лет назад, в сентябре 1946 года, правительство Польши издало
декрет «об отделении немцев от польского народа».
Отмечается, что на конференциях глав антигитлеровской коалиции были приняты решения об изменении границ Германии и депортации немцев из Польши для «долгосрочного и стабильного национально-территориального размежевания в Центральной и Восточной Европе, а также воссоздания Польши как мононационального государства».
«Хорошо известно, что депортация немцев с территорий, переданных в 1945 году под управление польской администрации, сопровождалась массовым насилием поляков в отношении немецкого гражданского населения», — заявили в РВИО.
Российское военно-историческое общество сообщило, что публикуемые архивные документы свидетельствуют о том, что советское правительство было «весьма обеспокоено неспособностью польских властей обеспечить выполнение решений Потсдамской конференции об организованном и гуманном переселении немцев», а также пыталось побудить польское правительство к решительному пресечению актов насилия в своей зоне ответственности.
В РВИО добавили, что продолжат работу по публикации документов, касающихся всех аспектов истории Великой Отечественной войны.
Ранее РВИО опубликовало рассекреченные документы о Смоленской битве.