РВИО опубликовало рассекреченные документы о Смоленской битве

Российское военно-историческое общество (РВИО) опубликовало рассекреченные документы, связанные со Смоленской битвой времён Великой Отечественной войны.

«Очередная подборка документов посвящена Смоленскому сражению 10 июля — 10 сентября 1941 года», — цитирует ТАСС пресс-службу РВИО.

Отмечается, что среди документов содержатся карты боевых действий, приказы, оперативные сводки, боевые и политдонесения.

По словам научного директора РВИО Михаила Мягкова, опубликованные материалы могут быть интересны широкой аудитории.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что нельзя позволять «каким-нибудь болтунам» говорить, что СССР не стоило бороться за Ленинград в годы Великой Отечественной войны.